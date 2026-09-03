Francisco Muro de Iscar.- Sánchez ya no "farmea aura"

MADRID 3 Sep. (OTR/PRESS) -

Lo de "farmear aura", que han puesto de moda los jóvenes desde hace un par de años y que ha crecido este verano, lo inventó Sánchez hace muchos más. ¿Cuántos años lleva Sánchez realizando acciones para ganar puntos o reputación? ¿Cuántos tratando de ganar el relato frente a la verdad? ¿Cuántos gobernando sin haber ganado unas elecciones y apoyándose en quienes quieren destruir la España constitucional? ¿Cuántos construyéndose para pasar de ser un personaje débil a uno muy fuerte y poderoso, capaz de dominar a sangre y fuego un partido y un gobierno? ¿Cuántos gesticulando pero sin hacer, aparentando pero sin ser? Muchos más de los veinte que dijo en la Ser que lleva reinando Felipe VI. Que sean doce y no veinte, como debería saber no ya un presidente de Gobierno sino un ciudadano cualquiera, es lo de menos porque a Pedro Sánchez no le importa el relato sino ganar puntos o quitárselos a otros. Sólo le faltó decir como cuando habló del fiscal general del Estado: "¿De quién depende el Rey? Pues eso". Indigno en un presidente del Gobierno.

Pero es la táctica. Cuando se ve en problemas en el juego o intenta fallidamente algo, cambia de opinión, como los jóvenes de postura, intercambia miradas agresivas o pesarosas, construye actitudes que aparentan seguridad e independencia, contrae el rostro o desprecia al adversario. Y sí, lo hace, como los jóvenes, en espacios públicos, pero sólo en aquellos en los que se siente seguro y protegido. Cada vez se atreve menos a salir a la calle porque empieza a ser consciente de que su aura, su carisma están, como algunas especies protegidas, en peligro de extinción. Lo ha hecho hasta el límite y tal vez lo siga intentando. Peto ya no "farmea", se esconde. Lo ha hecho durante todo el verano -ha exigido su derecho al descanso vacacional mientras Ceuta ardía- y lo volverá a hacer para salvar el pellejo político. Pero ya no lo tiene fácil. Explicar lo de Ceuta no va a ser sencillo, más aún si se confirman algunos informes policiales. Pero pedir confianza en que el Gobierno no sabía nada es algo que ya no se cree nadie. El nuevo curso judicial empieza con la imputación del PSOE en el horizonte, el juicio con jurado a su mujer y los juicios pendientes contra Ábalos, Leire Díez, Cerdán y compañía. Y a la espera de las "explicaciones" de Zapatero sobre sus joyas y sus negocios. Ya está tardando más de la cuenta y de la generosidad del juez.

El nuevo curso económico empieza con la inflación desbocada, con los precios por las nubes -no sólo los carburantes, todos-, con el final de las ayudas europeas y sin Presupuestos. Los Fondos Europeos, mal gestionados, mal gastados, con objetivos incumplidos van a hacer otro agujero en las cuentas públicas. ¿Alguien puede presentar un resumen de en qué se ha transformado la economía española gracias a esas ayudas? Parece difícil porque la mayor parte de esos fondos ha ido al sector público y ni ha crecido la inversión empresarial ni hay un modelo reforzado ni ha mejorado la productividad cuando se disponía de un extra de 160.000 millones. Pese a la fiscalidad apabullante, la economía española sigue en respiración asistida, con unos cimientos que no resistirán un terremoto ni, posiblemente, los ajustes fiscales imprescindibles. Y en lo político, con un Parlamento secuestrado y adormecido, con la incapacidad demostrada de sacar adelante nuevos proyectos de ley y hasta de convalidar los decretos ley, el arma de invasión masiva de este Gobierno, los pronósticos son reservados. Hasta Puente se ha ofrecido para sustituir a Sánchez cuando llegue el momento. Los cuervos saben siempre dónde está la carroña. Sólo le faltaba eso al Partido Socialista para su hundimiento definitivo. Ni "aura" ni confianza ni credibilidad ni capacidad de gobernar ni Gobierno cohesionado ni socios fiables. ¿A qué espera Pedro Sánchez para pedir disculpas al Rey, a los militantes de su partido y a todos los españoles, presentar la dimisión al jefe del Estado y convocar elecciones?