Charo Zarzalejos.- Empeño inútil

MADRID 27 Jun. (OTR/PRESS) -

Me cuesta entender la estrategia del PP pidiendo todos los días la dimisión del Presidente del Gobierno. Es verdad que en las catacumbas de los partidos se manejan datos, hipótesis que, en más de una ocasión, se nos escapan pero la realidad es la que es: Sánchez no se va a ir por mucho que el PP insista, por mucho que en el Congreso se grite ¡¡ dimisión, dimisión!! en una actitud bronca e impropia del primer partido de España. Más inteligente sería escuchar sin mover un músculo y, desde luego, más práctico no dar al Gobierno un discurso que le permite, en teoría, tapar un poquito su ya contrastada debilidad. Sánchez no se va a ir, al menos de momento. Y no se va a ir porque es único en retorcer, disfrazar la realidad. Tanto la disfraza, tan poco le importa que por primera vez en la historia de la democracia, el Ejecutivo, incumpliendo de manera flagrante la propia Constitución que obliga a presentar proyecto de las cuentas públicas con independencia de que se aprueben o no, que va a seguir adelante con un presupuesto aprobado la pasada legislatura. ¡Nada más y nada menos! Este desprecio a la previsión constitucional ya sería más que suficiente para que el Ejecutivo se planteara su continuidad pero que nadie se engañe: ni se lo han planteado ni se lo van a plantear. ¿Alguien cree que va a dimitir porque el PP aporree los pupitres del Congreso? No debería Feijóo gastarse en pedir algo que no se va a producir. Los hechos, la realidad misma y, por supuesto sus socios de investidura están, como se dice ahora, en otra pantalla. Esta otra pantalla es retrasar lo más posible un eventual gobierno del PP con el apoyo, poco o nada deseable, de VOX que, por otra parte, no es nada nuevo. Ahí está el famoso y sectario pacto del Tinnell. Entonces no existía VOX. Se trataba de deslegitimar a buena parte de España, de llevar a la derecha a la esquina de la política. Ese pacto continúa vigente y aumentado por la presencia de Vox y, de momento, es una estrategia compartida y alentada por partidos que no representan ni el cinco por ciento del censo electoral. Feijóo ya ha dicho y reiterado sus llamamientos a los socios. Mejor que a estas alturas lo deje de hacer. Cuando los discursos se replican un día si y otro también pierde eficacia y desgasta a quien los lanza. A Sánchez ya le está desgastando el y tú más y su afán por presentarse como salvador.

Feijóo, líder indiscutible del PP por mucho que se haya tratado de malmeter con una posible jugada, inexistente, de Isabel Díaz Ayuso, tiene por delante un Congreso y encima de la mesa asuntos de suficiente calado como para que no pierda ni un minuto más en pedir que Sánchez se vaya. Él sabe, mejor que todos los demás, que no lo hará aunque tratándose del Presidente toda cautela es poca. No se va, de momento...