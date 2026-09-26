Fermín Bocos.- Deshaucio y política: ensayo general

MADRID 26 Sep. (OTR/PRESS) -

Vaya por delante que el desahucio sufrido por Maricarmen, vecina de Madrid de 87 años, se mire por dónde se mire, ha sido un acto de una crueldad extrema. Se debería haber evitado. Por la intervención de las tres instancias implicadas: el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital.

Al primero remite y concierne la ley en la que se apoyó la sentencia judicial que ha desembocado en el desahucio. Ocho años lleva Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y en su mano estaba promover un cambio de una ley que él mismo ,cuando era candidato, se comprometió a cambiar para evitar los desahucios. En ésta, como en tantas otras cosas, se olvidó de sus promesas pero no se ha cortado un pelo señalando -desde las Naciones Unidas, en Nueva York- a la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida.

Sánchez se quita de encima toda responsabilidad. Es un clásico en su forma de desviar a otros el descrédito que se deriva de algunos de sus incumplimientos. Siendo cierto que el Gobierno podía haber cambiado una ley que permite desahuciar a personas vulnerables como era el caso de Maricarmen, lo dramático es que la ley siga en vigor. Frente a un caso como este también la Comunidad de Madrid podría haberse anticipado al lanzamiento ofreciendo a la anciana alguna salida. Como parece que si planteó el ayuntamiento invitándola a ingresar en una residencia, ofrecimiento que Maricarmen rechazó. Desde la perspectiva del calvario por el que ha estado pasando durante años -el pleito se alargó en los tribunales- se puede comprender que a quien ha vivido toda una vida sola y en su casa, se le haga cuesta arriba dejar el hogar. Está claro que, unas por otras, -con mayor o menor grado en la escala de responsabilidad- las administraciones implicadas no han sabido estar a la altura teniendo en cuenta la situación vulnerable de esta mujer cuyo rostro de angustia y desamparo nos ha conmovido a todos.

Cosa aparte merece la instrumentalización política del caso. La manifestación que reunió a varios miles de personas en la calle dónde se encuentra el famoso ático que persigue políticamente a Díaz Ayuso no parece que fuera espontánea. Tampoco los lemas coreados que la señalaban como única responsable del desahucio de Maricarmen. Semejante movilización anuncia otras que están por venir. La izquierda que en Madrid lleva más de un cuarto de siglo fuera del poder podría haber encontrado una palanca en el malestar que apareja el problema de la vivienda. Es un polvorín. Lo sucedido alrededor de este dramático desahucio bien podría ser un ensayo general de movilización ante el previsible cambio de ciclo político.