Fermín Bocos.- Caso Ábalos, lo sabían

MADRID 22 Feb. (OTR/PRESS) -

Los sórdidos detalles que se van filtrando acerca de las andanzas privadas pagadas con dinero público de José Luis Ábalos cuando era ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE no dejan de causar asombro por la sensación de impunidad que transmiten. Ábalos, --que sigue siendo diputado y está siendo investigado en el Tribunal Supremo en un sumario en el que está acusado de presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho-- ha visto como el juez le ha retirado el pasaporte alegando riesgo de fuga.

Ábalos fue un hombre importante, decisivo incluso, en los días fundacionales del proceso que llevó a Pedro Sánchez primero a la secretaria general del PSOE y posteriormente a La Moncloa tras una moción de censura en la que ¡ironías de la vida¡ Ábalos fue el portavoz que exigió la renuncia de Mariano Rajoy acusándole de corrupción. Había acompañado a Pedro Sánchez en su larga marcha por toda España recabando avales para presentarse como candidato a dirigir el partido. Hombre de confianza y mano derecha en la organización, acabó teniendo su recompensa al ser nombrado ministro en junio de 2018. Ahí empezó lo que vamos conociendo tras el rastreo realizado por la Guardia Civil como policía judicial. Una doble vida.

El apagón de la pandemia favoreció la conexión con la trama de empresarios que presuntamente se dedicaba a conseguir licitaciones de obras y licencias de importación de hidrocarburos. Al tiempo, Koldo García, un personaje más propio de la picaresca que de la consultoría, era nombrado asesor con entrada libre al ministerio. Hoy, según se desprende de la investigación, se sabe que también gestionó los desahogos del ministro. El doce de julio de 2021 Pedro Sánchez destituyó a quien hasta entonces había sido su más cercano colaborador político. Ábalos no renuncio a seguir como diputado. Pedro Sánchez no dio explicación alguna del porqué de la destitución y se ha escabullido en cada ocasión en la que desde la oposición le han preguntado. Visto con perspectiva y, a medida que van saliendo a la luz los sórdidos detalles del caso, no parece descabellado pensar que lo sabían. Este caso dará mucho de sí.