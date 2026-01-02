Julia Navarro.- Feliz 2026

MADRID 2 Ene. (OTR/PRESS) -

Soy de naturaleza optimista, prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, además tengo el defecto de la cabezonería y por tanto soy una convencida de que se puede cambiar la realidad.

Hago esta declaración de principios porque estamos estrenando año y las perspectivas no son nada halagüeñas.

Me cuesta tanto como me duele insistir en que nuestro Presidente de Gobierno está deslizando nuestro país a un sistema autocrático. Tal es su obsesión enfermiza por detentar el Poder.

Está gobernando orillando al Parlamento sin que le importe a sus socios de los partidos independentistas, ni a los de la extrema izquierda que comparten con él tareas de gobierno. Pero siendo esto grave lo es más la indiferencia que parece cundir en la opinión pública ante esta situación anómala.

De nada sirve recordar que Pedro Sánchez nunca ha ganado unas elecciones y que llegó por primera vez a la Moncloa a través de una moción de censura presentada para "acabar" con los casos de corrupción en que estaba inmerso el PP.

Hoy las corruptelas que rodean a Sánchez y a los suyos no son menores que las que en su día rodeaban al PP. Seguramente algún día conoceremos el precio que pagó o se comprometió a pagar Pedro Sánchez al PNV para que traicionara a Mariano Rajoy. Como también puede que en algún momento nos enteremos si realmente sucedió lo que se ha publicado en distintos medios, al parecer vía Koldo García, respecto a que en el 2018 máximos dirigentes del PSOE se reunieron con Arnaldo Otegi para tratar sobre la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy .

Pero ayer fue ayer y hoy es la antesala del mañana, un mañana que se presenta lleno de oscuridades por un gobierno rodeado por la corrupción, amén de asuntos más oscuros aún que al parecer atañen a uno de los principales bastiones de Pedro Sánchez, y que no es otro que el ex presidente Rodriguez Zapatero.

A todo esto hay que añadir lo que se rumorea en los aledaños del Poder y es que Pedro Sánchez estaría dispuesto a echar un órdago al país entero fomentando un clima de opinión que derivada en un cuestionamiento de la Monarquía Parlamentaria para terminar votando sobre República o Monarquía, lo que supondría dar la puntilla al texto constitucional. Y ya puesto a retorcer la legalidad también se avistan nuevas concesiones a los independentistas con un referéndum de por medio.

Estos son los nubarrones que los politólogos creen avistar para este 2026.

Ojalá se equivoquen y Pedro Sánchez se comporte como un demócrata y en vista de la situación actual convoque elecciones generales y nos permita a los ciudadanos opinar.

PD.: Nadie ha hecho más por asentar a VOX que el propio Sánchez y los suyos, gobierno y partido incluidos. Conclusión: en los aledaños del Poder socialista parecen encantados con la existencia de VOX. Este partido es su mejor arma contra el PP.