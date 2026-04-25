Fermín Bocos.- 'Corruptio optimi pessima'

MADRID 25 Abr. (OTR/PRESS) -

Es difícil sustraerse al desánimo ante el escenario de casos de corrupción, presuntos hasta sentencia firme pero impresentables a primera vista, que nutren estos días las crónicas de tribunales. Entre los que inevitablemente obligan a mirar hacia el actual Gobierno de España hay uno que infama a un ex ministro, José Luis Ábalos, que también lo fue todo en el PSOE. A este caso le siguen otros dos que remiten al entorno familiar del propio presidente Pedro Sánchez. Uno afecta a su esposa y el otro a su hermano.

En paralelo, para el anterior Ejecutivo, el presidido por Mariano Rajoy, el pasado regresa en forma de una secuela del caso "Kitchen" o caso Bárcenas, por Luis Barcenas, el tesorero del Partido Popular que manejaba el dinero de comisiones ilegales repartiendo presuntamente parte de las coimas entre algunos de los miembros de la cúpula del PP. En esta fase, Luis Bárcenas comparece como perjudicado por quienes, según lo investigado, urdieron una trama para sustraer las pruebas de las presuntas mordidas. En dicha trama se juzga la supuesta participación de altos mandos policiales del Ministerio del Interior cuyo titular era el ministro Jorge Fernández Díaz, que se sienta en el banquillo de los acusados, y en el que el expresidente Mariano Rajoy compareció en el juicio citado como testigo.

Circunstancia, la de ser requerido como testigo, en la que también podría encontrarse Pedro Sánchez de prosperar la petición de la acusación popular (iniciativa de la asociación conservadora y católica HazteOir), en el caso que afecta a Begoña Gómez.

Se atribuye a Santo Tomás de Aquino la frase que encabeza este artículo: 'Corruptio optimi pessima' La corrupción de los mejores es lo peor. Desmoraliza, ya digo, comprobar que en la España de nuestros días hay casos y situaciones que podrían dar la razón a esta rotunda reflexión del sabio dominico italiano.