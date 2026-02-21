Fermín Bocos.- El desconcierto de las izquierdas

MADRID 21 Feb. (OTR/PRESS) -

Ante las poco halagüeñas perspectivas que les trasladan los sondeos de intención de voto los políticos profesionales de los partidos de izquierdas parece que han entrado en vísperas de desconcierto. No saben a quién encomendar la tarea que podría evitar el naufragio o hacer más llevadera la travesía del desierto que avizoran. Por separado aguantan los pequeños que tienen su base en las taifas en las que conviven con nacionalistas y separatistas -Bildu en el País Vasco, ERC en Cataluña, Compromís en Valencia o el BNG en Galicia.

A escala nacional la cosa cambia. Sumar, la nave nodriza, hace aguas en las encuestas y los dirigentes de los partidos que la integran o están saltando del barco o anuncian su intención de agruparse y crear una marca nueva. En el caso de Izquierda Unida sería una más de las sucesivas que lleva registrando su núcleo duro, el Partido Comunista, desde que decidió renunciar a presentarse como tal. Podemos, el otrora movimiento de masas devenido en pequeño partido político, también opta por hacer rancho aparte conformándose con aspirar a las tres o cuatro actas de diputado que les asignan los sondeos, objetivo qué sí llega a concretarse colmaría las aspiraciones de sus dirigentes más conocidas.

La fragmentación de los partidos que se sitúan a la izquierda del PSOE no constituye novedad, casi podría decirse que forma parte de su naturaleza. Lo que es nuevo es el cambio de la percepción que tienen de ellos una parte de sus votantes tradicionales y quienes hace poco más de una década les votaban cuando comparecieron agrupados primero en torno a la marca Podemos (con Pablo Iglesias como líder) y más tarde con Sumar con Yolanda Díaz al frente. Pero ahora que Iglesias está en la periferia de la política y Yolanda en fase de decreciente las expectativas son otras. Hay un corrimiento del voto de un amplio segmento de votantes de izquierdas hacia posiciones alejadas de estos partidos. Que Gabriel Rufián, un líder separatista, diputado de ERC, se postule para tratar de frenar la desmovilización de las izquierdas es el síntoma de que la desmotivación del electorado que detectan las encuestas tiene causas profundas. Que van más allá del desencanto y sugieren una impugnación a la forma de hacer política de los dirigentes de estos partidos.

Haber aceptado el papel de costaleros de Pedro Sánchez en un primer estadio les reportó poder entrando algunos de ellos en el Gobierno, pero los escándalos relacionados con la corrupción que abrasan al Ejecutivo les están pasando factura. En esa dirección apuntan las encuestas. De ahí el desconcierto. Por no hablar del temor de algunos ante la expectativa de quedarse en el paro .