Fermín Bocos.- La deuda

MADRID 17 Sep. (OTR/PRESS) -

Pedro Sánchez mantiene que quiere contar con Rodríguez Zapatero en los mítines de la próxima campaña electoral. Tendrá que localizarle en el pabellón de grandes quemados en términos de reputación pero antes de adentrarnos en el mundo de las conjeturas conviene recordar que el ex presidente del Gobierno está siendo investigado en la Audiencia Nacional por varios presuntos delitos. Entre otros el del origen no aclarado del famoso ajuar de joyas tasadas en algo más de un millón doscientos mil euros. Hasta la fecha un patrimonio opaco a ojos de Hacienda.

Zapatero no ha conseguido explicar el origen de unas joyas sobre las que pesa la sospecha de que pudiera tratarse de pagos en especie. La opacidad se extiende también hacia diversos ingresos obtenidos por gestiones que algunos de los responsables de la compañía de aviación Plus Ultra señalan como resultado de una comisión del 1% pactado para conseguir que fuera rescatada por el Gobierno. El rescate se elevó a 53 millones de euros. Zapatero negó en el Senado cualquier trato en esa dirección, pero quienes le implican lo han hecho en declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso.

Llegados a este punto y ante el sorprendente anuncio realizado por Pedro Sánchez -rescatar a un político abrasado a ojos de la opinión pública- se abre paso la pregunta del millón: ¿Qué le debe Sánchez a Zapatero? ¿Tanto como para arriesgarse a anunciar un rescate de inocultable coste político? Según alguna encuesta reciente hasta los militantes del PSOE reconocen haberse llevado una gran decepción tras las abundantes noticias que describen las activades de Zapatero, negocios -suyos y de sus hijas- alejados de la estampa de hombre probo y desprendido tenido por faro moral socialista.

Si con ese peso en la mochila quiere cargar Sánchez es lógico volver a la pregunta ¿Qué le debe a ZP? Algunas fuentes apuntan que habrá que esperar a los resultados de la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular del Partido Socialista para disponer de datos que permitan arrojar luz acerca de tan inopinada servidumbre política. Tiempo al tiempo. Todo se acabará sabiendo.