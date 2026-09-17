Antonio Casado.- Democracia en peligro

MADRID 17 Sep. (OTR/PRESS) -

En el informe del instituto "IDEA internacional" se advierte de que la democracia se está debilitando en todo el mundo. También en España por culpa de la corrupción omnipresente en la vida pública de los últimos años. Aunque es Estados Unidos el país que sale peor parado, con señalamiento directo de Trump, por la personalización del poder, usada para "promover metas individuales estrechas y perseguir venganzas contra quienes critican al presidente o a sus políticas".

¿Verdad que eso también nos suena a los españoles?

Estamos ante una alerta sobre una democracia tambaleante. Eso impacta de forma especial entre la gente de mi generación. Los que vinimos al mundo en pleno franquismo y asociamos nuestra entrada en el uso de la razón con la apremiante tarea colectiva de recuperar las libertades, al margen de las particulares adscripciones ideológicas de cada uno.

A modo de dosis de recuerdo, el impacto se refleja en un mensaje de mi amigo Daniel Gavela, ex director general de la SER que, aunque retirado a los cuarteles de invierno, no se desengancha de su oficio ni del compromiso generacional que se materializó en la llamada "transición".

Se lamenta Daniel de venir exigidos de mayores a hablar de no perder la democracia cuando de jóvenes lo dimos todo para reconquistarla. Y ambos compartimos el estupor por esa especie de guerracivilismo instalado en los circuitos políticos y mediáticos. Digamos "polarización". Entre otras cosas porque estamos gobernados por un presidente convencido de que el lustro de la Segunda República (1931-1936) se corresponde con "el mejor periodo de la historia de España.

A ver si nos entendemos. Que mi generación condenase el golpe de Estado del 36 y, cuarenta años después, celebrase el advenimiento de la democracia, nunca fue incompatible con el reconocimiento (a posteriori, claro) de los errores cometidos por el régimen que los españoles saludaron alborozadamente el 14 de abril de 1931.

Aquella república de "profesores" primero, de "políticos" luego y de "masas" después dio lugar a "seis años de conflictos entre bandos irreconciliables, que se llevaron por delante un proyecto reformista en forma de violencia y exilio", dice Daniel.

¿Cómo puede guardar Sánchez en el desván de su mala conciencia el hecho cierto, real, objetivo, constatado y verificable de que fue precisamente la llamada "transición" (76-78) la que ha alumbrado este medio siglo reconciliador de progreso en paz y en libertad?.

El estupor nos remite a lo que un fino analista llamaría el atrevimiento de los ignorantes, aunque esa constatación tampoco nos libraría de lo que parece avecinarse: que la democracia vuelve a estar en peligro, en España y en el resto del mundo.