Fermín Bocos.- Juego de cínicos

MADRID 5 (OTR/PRESS)

Leyendo las declaraciones de algunos dirigentes del PSOE emplazando a Alberto Núñez Feijóo, flamante presidente del PP, a dar pruebas del "viaje al centro" viene a la cabeza la mordaz cita clásica sobre la hipocresía como homenaje del vicio a la virtud. Que desde las filas del partido que gobierna en sociedad con Unidas Podemos y se mantiene gracias al apoyo parlamentario de ERC y Bildu, repartan carnés de centrismo, suena a guasa. O algo peor, a un mundo instalado en el cinismo.

Porque no hace tanto tiempo (octubre de 2016) que el Comité Federal del PSOE apartó a Pedro Sánchez de la secretaria general alarmados ante sus planes para pactar con los partidos separatistas. Y más cercanas en el tiempo (septiembre de 2019) son aquellas palabras del propio Sánchez asegurando que nunca, nunca, pactaría con Podemos porque de hacerlo no podría dormir por la noche. Y ahí está, pactando y apoyándose en fuerzas que no son precisamente centristas. El mismo Partido Socialista cuya franquicia en Cataluña se pone de perfil a la hora de apoyar el cumplimiento de la sentencia firme que obliga a impartir un 25 % de las clases en castellano en las aulas. Son los que exigen a los demás "pruebas del viaje al centro".

Todo vale con tal de dictar cordones sanitarios a los demás. Es una broma y como tal debería ser interpretada de no ser porque repetida una y otra vez por los medios afines al Gobierno acabará convirtiéndose en un mantra que irá cobrando más fuerza a medida que nos acerquemos a fechas electorales. Primero las autonómicas en Andalucía y después las generales. El motor que acelerará esa tendencia son las encuestas que apuntan la formación de una mayoría capaz de cambiar el color político del inquilino de La Moncloa.