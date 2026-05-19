Fermín Bocos.- Las lecciones de Andalucía

MADRID 19 May. (OTR/PRESS) -

El Partido Popular fue el claro ganador de las elecciones andaluzas doblando en votos al PSOE. Pero aunque consiguió más votos se le escapó la mayoría absoluta y esa circunstancia convierte su triunfo en una victoria amarga. Un desenlace que aboca a Juanma Moreno a pactar con Vox, o, en el límite de las discrepancias, a repetir comicios. Hipótesis poco probable. Otro hecho capital fue la hecatombe electoral sufrida por el PSOE. En los ocho años que lleva gobernando Pedro Sánchez en España en Andalucía el Partido Socialista ha perdido a uno de cada dos votantes.

Una auténtica mutación que invita a recordar que durante cuarenta años fue el partido hegemónico en la comunidad. Otra clave en términos sociológicos se desprende de qué la suma de los resultados obtenidos por PP y Vox alcanzan el 55% del electorado, circunstancia que revela el profundo cambio que ha experimentado la sociedad andaluza hasta hace poco bastión de la izquierda española. Los resultados también dan pie a interpretar lo sucedido como un castigo al sanchismo habida cuenta de que María Jesús Montero, la gran derrotada, ha sido vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y sigue siendo la número dos del PSOE. Frente a la crispación estimulada por los estrategas de La Moncloa habría triunfado la moderación que ha caracterizado la gestión de Moreno Bonilla. Solo en parte habría funcionado la siembra del miedo a una futura alianza entre PP y Vox y a la privatización de la sanidad. Aunque Adelante Andalucía ha mejorado, tampoco las izquierdas están para tirar cohetes visto el hundimiento de la marca que aglutinaba a los partidarios de Sumar y que en conjunto no pasan del 15% de los votos.

A la luz de lo acontecido en Andalucía cabría pensar que en los próximos días podría producirse algún movimiento en el seno del PSOE en el ámbito nacional. Movimiento de autocrítica y reseteo de la estrategia que les ha llevado a perder en los cuatro comicios autonómicos se han celebrado en los últimos tiempos. Sería lo esperable con otro liderazgo. Pero el sesgo caudillista de quien dirige el partido impedirá dicha reflexión y apoyado por sus terminales mediáticas encontrará la fórmula para disimular la hecatombe ampliando el eco sobre la "derrota del PP" por no haber alcanzado la mayoría absoluta. España es diferente. Aquí parece que el que pierde, gana.