Fermín Bocos.- La llave de los Presupuestos

Publicado 21/01/2020 8:00:11 CET

MADRID, 21 Ene. (OTR/PRESS) -

Nada de lo que dicen los portavoces de la oposición hará que Pedro Sánchez rectifique su plan para asegurar que Esquerra Republicana apoye la futura Ley de Presupuestos. Es la única pieza que le falta. Sánchez cuenta ya con los votos favorables de Podemos, el PNV y más de la mitad de los pequeños partidos que se sientan en las últimas filas del Congreso, Errejón, Baldoví, etc. Votarán en contra los diputados de JxCat que obedecen al prófugo Puigdemont, los navarros de UPN y el de Foro Asturias. Está por ver qué hará Ana Oramas, la diputada canaria multada por su partido por haber votado en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Tras la sanción quizá cambie el voto y apoye los Presupuestos. Un cambio que tampoco sorprendería demasiado en el caso de José María Mazón, el único diputado del PRC. Miguel Ángel Revilla explica el no de su partido a la investidura pero visto que sigue soñando con el ferrocarril Bilbao-Santander puede que esté a punto de subir al tren del pragmatismo. No hay que olvidar que Sánchez que ha llegado para quedarse controla el BOE.

La única incógnita para cuadrar el sudoku es ERC. Analizando los mensajes que entre líneas lanzó Oriol Junqueras en una entrevista concedida desde la cárcel se llega a la conclusión de que los sediciosos del "procés" pese que mantienen algunas reservas porque conocen al personaje confían en que en esta ocasión Sánchez cumplirá lo pactado. Pacto que en sus líneas de fuerza pasa por la llamada "desjudicialización" del "conflicto catalán", un eufemismo que cobija futuras maniobras para neutralizar la acción de los tribunales frente a iniciativas extra constitucionales que pudieran satisfacer las pretensiones de los secesionistas.

La reunión de Sánchez con Quim Torra, el inhabilitado presidente de la Generalidad, será un primer paso. ERC acabará votando a favor de los Presupuestos porque sus dirigentes -pese que alardean de tener la sartén de la legislatura por el mango- no se pueden arriesgar a votar en contra y provocar la caída del Gobierno. Saben que nunca van a encontrar otro Ejecutivo tan abierto a sus exigencias y creen contar, además, con la predisposición favorable de la Fiscalía General (en manos de la ex ministra Dolores Delgado) en relación con los recursos que han interpuesto ante los tribunales. Todo, pues, indica, que el nuevo Gobierno podrá dejar atrás los Presupuestos que cuadró Cristóbal Montoro y de los que durante meses ha obtenido Pedro Sánchez el oxígeno que necesitaba para resistir hasta lograr su objetivo presidencial.