Fermín Bocos.- Maniobras en el Constitucional

MADRID, 4 Ene. (OTR/PRESS) -

Empezamos un año de perfiles políticos gramscianos. Las más que justificadas sospechas acerca de nuevas cesiones de Pedro Sánchez para seguir contando con el apoyo de los separatistas de ERC siguen marcando el horizonte. Las maniobras de La Moncloa para acomodar en el TC a magistrados de perfiles favorables a interpretaciones alternativas a lo establecido en la Carta Magna inducen a pensar que se están colocando las bases para, llegado el momento, encontrar alguna vía para allanar el camino a un referéndum o consulta de autodeterminación como viene reclamando el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, socio parlamentario preferente de Pedro Sánchez.

A la sospecha de que podrían estar dando pasos en esa dirección han contribuido de manera inopinada unas declaraciones en Onda Cero de la magistrada María Luisa Segoviano, recién elegida para formar parte del Tribunal Constitucional. Opina que la autodeterminación es un tema "Muy complejo que llegado el momento habría que estudiar"-para añadir qué: "No hay que tener miedo a ningún planteamiento ,a ninguna posición, a ninguna sugerencia que se pueda hacer al TC. No hay que rechazar de entrada nada, pero no quiere decir que se admita, eso hay que tenerlo muy claro".

Hay dos formas de interpretar las palabras de esta magistrada que viene de presidir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la más sencilla es que ha pecado de ingenuidad al decir lo que ha dicho y cómo lo ha dicho, visto lo que dice la Constitución (Art. 2) cuando proclama: "La indisoluble unidad de la Nación española patria común en indivisible de todos los españoles".

Otra forma de interpretar sus palabras es que ha querido dejar en el aire una cierta ambigüedad que podría ser bien recibida en los ambientes independentistas e incluso en el círculo de Moncloa qué, como es sabido, apostaba por otro candidato para completar las vacantes del Alto Tribunal, un candidato más proclive a una interpretación favorable a las reclamaciones de los independentistas.

El tiempo dirá si, como digo, han sido unas palabras dictadas por la bisoñez ante los medios o, por el contrario, fueron pensadas, calculadas y dichas para enviar un mensaje a quienes navegan por las aguas procelosas del sanchismo y que, a la espera de superar la prueba de las elecciones, estarían ya preparando el escenario para una hipotética segunda legislatura de un Pedro Sánchez que seguiría necesitando a ERC y demás socios separatistas. El tiempo y las urnas dirán, pero habrá que estar atentos porque es mucho lo que está en juego.