Fermín Bocos.- No dar por ganada la batalla

MADRID 16 Sep. (OTR/PRESS) -

Por decirlo coloquialmente: en la política, como en el toreo, hasta el rabo todo es toro. Las circunstancias cambian y hasta el final de una legislatura nada debe darse por ganado. Los estudios de intención de voto -salvo los que cocina el CIS de Tezanos a modo de publirreportajes del PSOE- son todos favorables al PP aunque sin mayoría propia suficiente como para formar Gobierno. Un escenario que abriría las puertas a un pacto con Vox que superaría la barrera de los doscientos escaños. De ahí la confianza que desprenden las declaraciones de los dirigentes del PP cuando, al ser preguntados por las expectativas que se derivan de la situación política actual, dan por hecho que la legislatura está acabada y fantasean con el final del sanchismo.

No les faltan razones visto la reciente crisis de Ceuta, ejemplo palmario de insensibilidad y torpeza y aún antes tras las sucesivas derrotas parlamentarias sufridas por el Gobierno forzado a recurrir a la vía del decreto ley para sacar adelante algunos proyectos. El entramado Frankenstein que aupó a Pedro Sánchez hasta La Moncloa ya no es lo que fue y por la izquierda Podemos y por la derecha Junts (y en ocasiones hasta el PNV) les dejan tirados. Huelen a elecciones y buscan colocarse de manera algo más presentable en la foto de salida.

El PSOE parece desahuciado pero las abundantes terminales mediáticas que llevan años beneficiándose del sanchismo resisten. Y tienen mucho poder. No hay más que observar con qué entusiasmo en el diario gubernamental y en las tertulias de la televisión pública estatal acuden una y otra vez al episodio del ático de Isabel Díaz Ayuso -una operación que la presidenta de Madrid no ha conseguido aclarar de modo convincente- para entender que no van a cejar en la tarea de demolición magnificando los errores que comete el PP.

A lo largo del mes de julio el caso del ático actuó como cortina de humo al escándalo por el indulto a Laura Borrás y en agosto siguió compartiendo portadas y escaletas con la invasión de Ceuta. Una parte del personal solo se informa a través de aquellos medios cuyo sesgo ideológico coincide con el suyo y esa tendencia genera y alimenta un espejismo que puede llegar a provocar una burbuja, una suerte de aislamiento de la realidad.

Para ellos los escándalos del sanchismo no han existido o son el fruto de una conspiración urdida por la derecha tardo franquista y las togas -los jueces señalados por algún ministro como "lobos solitarios"- que practican "lawfare" para perjudicar al "Gobierno progresista". Así se lo cuentan a sus seguidores calculando que lo tendrán en cuenta cuando llegue el momento de votar y se olvidaran de los escándalos. Visto el panorama, tengo para mí que la dirección del PP haría bien en no confiarse dando por ganada la batalla.