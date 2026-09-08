Fermín Bocos.- No hay críticas en el sanchismo

MADRID 8 Sep. (OTR/PRESS) -

Hubo un tiempo no tan lejano (julio, 2014) en el que Pedro Sánchez se declaraba contrario a los indultos. Confesaba sentir vergüenza: "Yo, lo que creo -decía- es que hay que acabar con los indultos a políticos". Remataba la idea añadiendo que le "cabreaban". Hace poco, a principios de julio, indultó a Laura Borrás, una dirigente independentista condenada por delitos comunes.

Para entender el continuo surfear de Sánchez en materia de criterios hay que acudir a la cita clásica de Maquiavelo según la cual los valores éticos no tienen aplicación en la política porque lo único importante es alcanzar el poder, conservarlo y acrecentarlo. Hay que reconocer que en ese registro ha desarrollado un magisterio digno de mejor causa. Lo que sea a cambio de seguir en el poder pactando con quien pueda asegurarle una temporada más en La Moncloa. Juega con ventaja porque esa falta de escrúpulos no le supone reproche entre sus compañeros del PSOE. Puede declarar que la invasión sufrida por Ceuta -que deja a miles de marroquíes deambulando por la ciudad- es: "Una violación de la integridad territorial de España" para, acto seguido, marcharse de vacaciones a Canarias. Y dedicarse a bucear y a recomendar libros y canciones.

Actúa de manera tan desaprensiva porque sabe que su conducta no encuentra reproches en el núcleo duro del sanchismo. Se diría que prima una interpretación del patriotismo de partido que les lleva a pensar que más vale estar equivocados dentro del partido que tener la razón fuera. Ese sectarismo les ha llevado a demonizar a quienes como Felipe González critican la deriva peronista y el ideario prestado de Podemos en el que se halla instalado Sánchez.

El sanchismo ha conseguido erradicar la tradición de los debates internos en las agrupaciones. Por ahora no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar. Han sido escasas las voces de quienes se han sentido avergonzados ante la inacción frente a la invasión sufrida por Ceuta y el posterior relato oficial -surrealista- que exculpa a Marruecos. Quizá las cosas cambien a medida que la situación política del Gobierno se torne agónica y algunos de los actuales dirigentes oteen otro horizonte sin Sánchez.