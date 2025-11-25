Fermín Bocos.- Preservar la paz civil

MADRID 25 Nov. (OTR/PRESS) -

Llama la atención como síntoma de un malestar de fondo que en el transcurso de los actos conmemorativos de la restauración de la Monarquía parlamentaria -el cincuentenario de la recuperación de la institución y la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, el expresidente Felipe González, a Miquel Roca y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, dos de los padres de la Constitución felizmente vivos-, se escucharan palabras ensalzando el valor del diálogo y la búsqueda del consenso como instrumentos esenciales para resolver las discrepancias.

En el Congreso, Felipe VI reivindicó la reconciliación que hizo posible la Transición en contraste con lo que acontece en nuestros días en los qué -fueron sus palabras- "el desacuerdo se expresa con crispación". También habló del respeto frente al desprecio alabando la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. En el transcurso de la ceremonia de entrega del Toisón, Felipe González también creyó necesario recordar que no habría sido posible la conquista pacífica de la democracia "sin altura de miras respecto del proyecto común y el respeto a la pluralidad política". Para Felipe "el cometido más importante que tenemos los españoles es preservar a toda costa la paz civil, un marco de convivencia pacífica que sea libre, ampliamente mayoritario y duradero".

En sus palabras parecía reverberar el eco tóxico de una reciente intervención en el Congreso de Jone Belarra, la líder de Podemos, Invitando a "reventar a la derecha" ".Respetar la pluralidad es lo opuesto a levantar un muro declarando enemigos a los adversarios como ha hecho Pedro Sánchez. Es la exclusión que persigue evitar la alternancia. Todo esto no estaría pasando sí, en vez de un arribista al frente del Gobierno, tuviéramos a un estadista. Alguien comprometido en la defensa del interés común, urgido por el compromiso de gobernar para todos y no solo para sí o para quienes le votaron. El mal de nuestros días es la discordia fomentada como cálculo a la espera de obtener rédito electoral. Qué tiempos estos en los que se convierte en noticia lo que debería ser evidente: la invitación a la concordia, virtud cívica por excelencia y motor acreditado del progreso de los pueblos.