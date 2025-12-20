Fermín Bocos.- Zapatero, cada vez más sombras

MADRID 20 Dic. (OTR/PRESS) -

El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio. Al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en un lugar en el que cada día se ensanchan las sombras y se desvanecen las luces. No se puede olvidar que salió del Gobierno dejando al país en puertas de una quiebra económica, en trance de ser intervenidos por los "hombres de negro" y rescatados. Le tumbó la pésima gestión económica, al borde del abismo mentía diciendo que España estaba en la "Champions League". Pero se fue sin pagar peaje por su aviesa gestión como irresponsable Caballo de Troya del separatismo catalán. En buena medida a él le debemos el haber alentado una deriva que tiempo después culminó en el intento de golpe de Estado del "procés".

Tras su salida del Gobierno se dedicó a tareas impropias de quien iba por la vida impostando una falsa condición de "buenista". Momento cumbre de esa impostura fue aquella patética intervención en Nueva York ante las Naciones Unidas en la que proclamó que la Tierra no era de nadie porque pertenecía al viento. La cosa no habría pasado de ser una "boutade" propia de un ingenuo a falta de superar la adolescencia de no ser porque, como hemos sabido después, tras dejar la Presidencia Zapatero se dedicó con aplicación a hacer negocios actuando como embajador oficioso del régimen de Venezuela. Una dictadura sanguinaria que ha forzado a exiliarse a cerca de ocho millones de ciudadanos y cuyo líder, Nicolás Maduro, se perpetúa en el poder tras un pucherazo electoral denunciado por el Centro Carter y otros observadores internacionales. Un fraude para el que Rodríguez Zapatero todavía no ha encontrado ocasión para condenar.

Y sigue bajo fundadas sospechas de estar haciendo buenos negocios relacionados de un u otro modo con el régimen venezolano. El último -por el que, por cierto, ha sido citado en el Senado a iniciativa del PP- tendría origen en España en relación con su presunta intervención ante el Gobierno en el proceso que culminó en el rescate (53 millones de euros) de la compañía de aviación Plus Ultra. Una empresa que solo tiene un avión en propiedad. Se ha publicado que la Fiscalía Anticorrupción investiga dicho rescate ante la sospecha de que pudo servir para blanquear dinero venezolano. Zapatero reconoce su amistad con uno de los empresarios detenido en el transcurso de la investigación pero niega cualquier actuación suya como mediador en el rescate. Un episodio del que el ex ministro José Luis Ábalos, a la sazón en prisión, guarda otra memoria. El ex presidente que ha reseteado su relación personal y política con Pedro Sánchez y comparece como telonero en mítines del PSOE en los que actúa el presidente también ha tejido una red de intereses y potenciales negocios con China. Aquél a quien un día llamaran "Bambi" ha demostrado ser un perfecto camaleón. En realidad, un falso bueno en todo. Veremos cómo se explica en el Senado.