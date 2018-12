Fernando Jáuregui.- Así no, señor Casado

Publicado 20/12/2018 8:01:38 CET

MADRID, 20 Dic. (OTR/PRESS) -

No, no es eso, no es así, en mi opinión, claro. Escuché a Pablo Casado interpelar a Pedro Sánchez este miércoles en la última sesión de control parlamentario de este período de sesiones y debo decir que el por otro lado competente político que preside el Partido Popular da la impresión de, agobiado por lo que dicen las encuestas, estar sobreactuando en muchos campos: erró al mezclar ahora medidas penales con el atroz asesinato de la joven Laura en Huelva, se equivocó al rechazar de plano un encuentro entre el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat catalana -que sí, que es Quim Torra, pero qué le vamos a hacer- y me parece que está patinando cuando exige, antes de todo diálogo con el secesionismo catalán, la aplicación más dura posible del artículo 155 de la Constitución en aquella Comunidad.

Estoy seguro de que alguien con tantas facultades e intuición como Pablo Casado sabe que todo eso no es lo que conviene, y que hay que explorar las vías del pacto, incluso con alguien tan irracional y fanatizado como Torra, antes de emplear el palo, y de olvidar del todo la zanahoria. No, la política no es represión del contrario, aunque el contrario se haya saltado la ley y haya cometido el grave delito de intentar dar, nada menos, un golpe de Estado. Casado corre el riesgo de hacer una oposición antipática, de la misma manera que Sánchez ha incurrido ocasionalmente en gobernar de modo más bien arisco.

La presión de Vox, desde la derecha extrema -que, de acuerdo, quizá no sea la extrema derecha, aunque se le parezca bastante--, está poco a poco desarbolando el ideario, la tácticas y la estrategia de un PP que, con Rajoy, era casi inoperante, sí, pero se mantenía en posiciones centradas. Y de aquí, señor Casado, de esta crisis que ya cumple tres años paralizantes, solo saldremos con unas elecciones -a ver si Pedro Sánchez se entera de lo que pide muy mayoritariamente la ciudadanía- que den paso a un Gobierno de centro-derecha... o de centro izquierda. Me parecería imprudente, y acaso también miope, confundir la patente involución que muestran los españoles de las redes sociales y de la voxiferación con la necesidad de escorarse, en busca de votos, más y más hacia posiciones reaccionarias. Que son quizá las que está recomendando a los de Génova alguien que ya está tan fuera de la 'melèe' como José María Aznar.

Pienso, más bien, que si un segmento importante de 'su' electorado está a punto de abandonar el PP es precisamente por la indefinición que este partido, el más potente y cohesionado de España, está mostrando en cuestiones clave: Cataluña, qué hacer en Andalucía y cómo, impuestos, educación, Justicia... Yo creo que la principal preocupación de Casado deberían ser los votos que le huyen por el centro, no los que obtenga un Vox que evidencia que los que creen en estas fórmulas tan simplistas prefieren el original (el de Abascal) a la copia que pretende hacer Casado.

Es peligroso lo que está pasando en nuestras formaciones políticas, carentes -les pasa también al PSOE, a Podemos y, en alguna medida, también a Ciudadanos- de un mapa de ruta orientado al bienestar de la nación, y (des)orientado, en cambio, hacia los que creen que son sus propios intereses electoreros. Y el PP, que debería ser, ya digo, una de las columnas vertebrales del equilibrio social en España, se nos está dejando ir por el sumidero de las demagogias, de las falsas soluciones simplistas, del extremismo. No, así, me parece, no va la cosa, señor Casado. Y es una lástima que no se quite la venda de los ojos y afronte, de cara, que es muy probable que lo que la gente de la calle quiere sea diálogo, acuerdo, búsqueda de pactos frente a quienes transgreden la ley y el más mínimo sentido común.

Personalmente, me sentiría mucho más tranquilo si Casado exigiese a Pedro Sánchez estar presente en la negociación que viene (o no...) con Torra que cuando le escucho decir que lo único que hay que hablar con el president de la Generalitat es de aplicarle el 155 y destituirle para nombrar un Gobierno autónomo 'desde Madrid'. Otra vez, qué cansancio...