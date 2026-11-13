Fernando Jáuregui.- La bronca de Broncano, las hormigas y la campaña-circo

MADRID 13 Nov. (OTR/PRESS) -

La verdad es que no es esta la primera campaña que empieza con cosas chocantes procedentes de las teles, que siguen, con redes o sin redes sociales, siendo esenciales para ganar unas elecciones. Los candidatos, en tiempos pretéritos, también iban a programas de entretenimiento, jugaban al billar, se sometían a preguntas que los periodistas no osaríamos hacerles en los pasillos del Congreso y hasta se tiraban en parapente, si hacía falta.

Pero uno, veterano seguidor de estas lides, no había visto nunca tanto follón televisivo como ahora, con la campaña pendiente de esa pugna de 'shares' entre Broncano y Motos, con la irrupción de 'podcasters' y humoristas de diversa laya, y con esos debates 'oficiales' situados en medio del caos por venir.

Tampoco es la primera vez que se pide, sin éxito, que las televisiones, al menos las públicas, se sometan a una regulación en materia de programación en tiempos electorales. La bronca de Broncano -valga el pésimo juego de palabras-, con la participación de Abascal en un programa acusado de estar 'manipulado', simplemente bastaría para desacreditar a una televisión pública que, sí, debe entretener, pero, sobre todo, informar y formar. Y no sé si programas como el citado, el del 'perro andaluz' o -ya hablando de 'teles' privadas- el de Pablo Motos, y menos aún los animados por 'podcasteros', son lo más adecuado para sustentar una campaña electoral que quiere ser seria y difundir programas serios.

Pero, claro, no son los comentarios sobre estos programas electorales lo que más interesa precisamente en esos espacios televisivos de los que hablo. Y, por cierto, a pocas horas de que comience la campaña, hasta ahora solamente el PP ha presentado su programa completo como tal, lo que nos da una idea de la liviandad con la que se acomete esta carrera hacia las urnas.

Cuando estamos ya con la tradicional pegada de carteles, que nos habla de fórmulas obsoletas, pienso que hay que insistir en lo imprescindible de regular de una manera coherente y justa los debates televisivos entre los candidatos. Un solo debate vale por todos los mítines con los que los partidos agotan a sus candidatos recorriendo el país de punta a punta; algo que tampoco digo que sea superfluo, pero sí secundario.

Optar por hacer los debates en la Academia de Televisión, en lugar de en unas cadenas en franca pugna por albergarlos, puede ser una buena solución salomónica, pero, por lo mismo, debería prescindirse de las eternas controversias al uso sobre quién acude, cuándo, cómo y quién será el moderador: esta no puede ser la eterna batalla previa a todas las elecciones. Ni el sucedáneo de que los aspirantes a La Moncloa vayan recorriendo los programas más frívolos debería servirnos como válido para pensar que los candidatos nos están informando de veras sobre lo que piensan hacer con nuestras vidas tras el 29-N.

Bien están Broncano, las hormigas, los perros, las pijas y quinquis, los proyectos de Wild y demás recursos que quienes quieren gobernarnos se buscan intentando llegar a 'un público nuevo y joven'. Pero que la campaña se convierta en una pura competición entre espectáculos, bombos y guitarras, donde lo que menos interesa es lo que más debería importarnos, no. Rotundamente no. Esto es una campaña electoral, no un circo, aunque a veces lo parezca.