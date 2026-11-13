Julia Navarro.- La bronca

MADRID 13 Nov. (OTR/PRESS) -

Pasan los días y aún coletean los comentarios sobre las entrevistas de Broncano a los líderes políticos en liza en estas próximas elecciones.

Les confieso que solo he visto en tres ocasiones el programa de Broncano. Y las tres han sido recientemente con ocasión de la campaña electoral. Y diré lo evidente: Broncano no sabe hacer entrevistas. No es lo suyo. En mi opinión, tampoco tiene ninguna gracia.

La entrevista que hizo a Gabriel Rufián y a Irene Montero parecía una conversación intrascendente entre amiguetes. Ni Gabriel Rufián ni Irene Montero dijeron nada interesante, y no porque no tengan nada interesante que decir, sino porque el programa no pasó de un ejercicio de masaje de egos. Los entrevistados estaban tan cómodos como si estuvieran en el salón de su casa.

La segunda entrevista que he visto de Broncano es la reciente a Pedro Sánchez. El mismo modelo que la primera. También Sánchez estaba como en su casa y Broncano encantado de tenerle. Fue igualmente una entrevista intrascendente a mayor gloria del entrevistado. Broncano se mostró empalagoso en su demostrada admiración por Sánchez. Y no, no fue una entrevista política, solo mero entretenimiento, sin ninguna pregunta ni respuesta interesante y sustancial.

La tercera entrevista que he visto ha sido la de Abascal, y esta sí resultó diferente por la incomodidad manifiesta de Broncano como entrevistador, que, insisto, en ese papel es un fracaso. Pero antes quiero dejar claro que ni Broncano ni RTVE debieron aceptar las 'condiciones' del candidato de Vox. Ni las de Abascal ni las de ningún político. Un periodista no 'pacta' cómo va a hacer una entrevista. Un periodista solicita hacer una entrevista y el entrevistado o los entrevistados aceptan o no aceptan, pero sin 'cuestionarios' previos ni condiciones.

Claro que Broncano hace un programa de entretenimiento, que tiene su público, pero hacer una entrevista a un político es otro cantar. Por eso Santiago Abascal salió más que airoso ante un entrevistador balbuceante, que se perdía en disertaciones enrevesadas, haciendo gala de una falta de profundidad pasmosa.

Y fue precisamente la falta de profesionalidad de Broncano y su desconocimiento manifiesto de lo que es entrevistar en serio a un político de lo que se valió Abascal para bordar el papel de lobo con piel de cordero. Dominó la escena y la entrevista, logrando proyectar la imagen de un político simplemente conservador, pero no la del lobo feroz.

En mi opinión, igual de deficiente fue la entrevista que Broncano hizo a Abascal como lo fueron las de Pedro Sánchez y la de Rufián y Montero. Lo que me cuesta comprender es el enfado, y sobre todo el sectarismo rabioso, de quienes no habían dicho ni una palabra en contra de las entrevistas empalagosas e intrascendentes que Broncano hizo al presidente y a los candidatos Rufián y Montero, y ahora se escandalizan de la entrevista a Abascal porque salió vivo del lance.

O son unos hipócritas o son unos sectarios o ambas cosas. En mi opinión, las tres entrevistas son un desastre, el ejemplo de lo que no es una entrevista política. Y sí, Broncano en el pecado lleva la penitencia.

PD: Hay que ser simplones y arrogantes para anular la entrevista prevista de Abascal con Jordi Wild. Todo lo que el líder de Vox consiguió en la entrevista con Broncano lo ha echado a perder con la decisión estúpida de plantar a Wild. Así se las gasta Vox. Ojo al dato, que diría el veterano colega José María García.