Fernando Jáuregui.- Estimada señora Cercas, diputada: ¿la hemos votado para esto?

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podría, estimada diputada Cercas, dirigir esta carta abierta a los también diputados socialistas Lamuá, Martín o Valle Mellado. Y hacerles a todos ustedes la misma pregunta: ¿creen que quien vota, en provincias 'puigdemonistas', una opción como el Partit del Socialistes de Catalunya, estará contento con el hecho de que los votos que les hicieron a ustedes sus representantes sirvan para 'prestar' sus escaños a la formación del prófugo Puigdemont, Junts per Cat, para que así pueda constituir grupo parlamentario propio, con las ventajas políticas y económicas inherentes?

Tengo la impresión de que quien, en la ciudad de la que el fugado fue alcalde, Girona, antes de convertirse en el president de la Generalitat que intentó un golpe secesionista para a continuación huir en el capó de un coche, vota una opción diferente a Junts, está votando explícitamente en contra de Junts, de Puigdemont y de todo lo que representan. La antidemocrática, antirreglamentaria, costumbre de 'prestar' diputados a grupos cuyos votos se espera que apoyen tu investidura, es un mal no suficientemente denunciado, un 'fraude', como bien dice el PP, aunque olvide este partido que también lo practicó en anteriores legislaturas buscando apoyos de investidura a sus propios candidatos.

El caso es que, en aras de lograr la aquiescencia de Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, se están poniendo en marcha demasiados mecanismos que se saltan el respeto a la voluntad de los votantes, cuando no la legalidad (claro que la legalidad, cuando la propia convocatoria electoral se hizo sin respetar la letra de la Constitución y sin que nadie elevase el grito al cielo por ello, no parece un valor muy en alza en la política española).

De la misma manera, intentar evitar esta investidura de Sánchez, procurando la de Feijoo, está llevando al PP a serias contradicciones internas, como la admisión, ahora, de que Junts es un partido 'con el que hay que hablar', o el llamamiento de líderes del PP al transfuguismo en el campo socialista. Todo ello, tras haber adoptado una actitud casi mendicante para intentar que el PNV vire en su decisión de apoyar a Sánchez. Son ganas de hacer el ridículo, porque todo el mundo sabe la respuesta que tanto desde Junts ó el nacionalismo vasco como desde los presuntos 'descontentos' socialistas (García-Page) va a recibir Feijoo: mientras siga incluyendo a Vox en sus planes, ni agua. Y lo malo es que el PP necesita a la formación de Abascal para que los números no se le descuadren... más aún.

En resumen, que este mes que nos queda hasta que se celebre la sesión de investidura de Feijoo (que será claramente fallida, a menos que el 'jefe Puigdemont decida otra cosa) va a ser de aúpa. Vamos a ver de todo en esta pelea soterrada, y no tan soterrada, por llegar o retener el poder. Y mientras, nos quedan meses con un Gobierno en funciones que no es capaz ni de poner orden en el desmadre del 'rubialismo' (qué espectáculo, Señor...), ni de buscar soluciones para el alza de los carburantes y de los precios de los alimentos, ni para paliar la sequía, ni para atender a la prevención de los incendios, ni para ponerse al teléfono con Europa.

Menuda época nos están dando. No sé si ustedes, señores y señoras Cercas, Lamuá, Andreu Martin y Valle Mellado, a los que les ha tocado su cuarto de hora de triste protagonismo, piensan lo mismo. Me temo que hay cosas que, cuanto más se piensen, saben peor. Y traicionar el sentido del voto ciudadano es, ya lo comprendo, señora Cercas 'et alia', algo muy triste, aunque no sean ustedes los/as principales culpables.