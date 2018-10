Fernando Jáuregui.- Todo es subsanable, presidente

Publicado 22/09/2018 8:00:47 CET

MADRID, 22 Sep.

Fue un error involuntario y subsanable, dijo Pedro Sánchez, forzado por los chicos de la prensa a hablar sobre lo que copió, y no citó, en su libro, que venía a unirse a los presuntos -presuntos, ojo- plagios en su tesis doctoral. Todos los errores son, por definición, involuntarios, si es que son de verdad errores; y casi todos son subsanables, pero no simplemente con una segunda edición de un libro que no la merece. Subsanar un error a veces te lleva toda una vida y, en todo caso, la reparación ha de ser muy superior a los límites del error mismo, porque los efectos de la onda expansiva de la piedra lanzada al estanque han sido ya mucho mayores que el propio lanzamiento de la piedra, digo de la tesis, digo del libro con quinientas malditas palabras -folio y medio- copiadas a mi, por otro lado, viejo conocido el embajador Manuel Cacho.

Al fin y al cabo, ya que hablamos de subsanar, el propio Cela, nuestro premio Nobel más cercano, fue acusado, con pruebas suficientes, de plagiar una novela, toda entera, modificando muy someramente su versión, con la que, por cierto, le dieron un importante galardón nacional, fuertemente pensionado. Y luego, ya ven, hasta una Universidad tiene el nombre de Don Camilo, precisamente esa Universidad, casualidades de la vida, ante la que Pedro Sánchez leyó la tesis doctoral más famosa de la Historia contemporánea.

Y ahora nos hacemos todos lenguas de la magnitud de la obra de Felipe González y Aznar -"aquellos sí que eran estadistas, y no los actuales", escuché a un colega radiofónico que no fue precisamente compasivo en su momento con ninguno de los dos, especialmente con el primero--. Los dos hombres que más se han odiado a lo largo de los tiempos aparecieron relajados, bromistas y casi amigos en un coloquio montado por un importante diario para contribuir a los fastos del 40 aniversario de la Constitución. Pelillos a la mar, hemos olvidado cosas como la guerra de Irak, aquella en la que la posición española escandalizó a la opinión pública, algo que, cuando un servidor se lo dijo al entonces presidente del PP y del Gobierno durante un almuerzo con prensa en la Moncloa, provocó una respuesta memorable de Aznar: "propio es del estadista saber desafiar a la opinión pública cuando conviene", me dijo, palabra.

Y de González hemos preferido olvidar muchas cosas también, al margen de su trayectoria 'paraempresarial' actual, órale. Por ejemplo, aquello, que le escuché estando a unos centímetros del ex presidente socialista, de que "si yo tuviese dinero, invertiría en Bolsa". Pero si el presidente del Ejecutivo, que hace y deshace leyes, vidas y haciendas, juega en Bolsa, ¿cómo podría evitar utilizar su conocimiento privilegiado para hacerse con unos ahorrillos?

Lo que ocurre es que, en este tiempo, hemos aprendido mucho. Lo de la información privilegiada, el tráfico de influencias, el cuñadismo, las puertas giratorias y todo eso que, cuando salíamos de la dictadura e incluso años después, no parecía demasiado importante, aunque en los Estados Unidos esos 'pecadillos' te podían costar hasta veinte años de cárcel.

Ya digo: lo que entonces era 'peccata minuta' ahora, tiempo y corruptelas después, resulta algo más serio, en lo que nadie osaría incurrir, al menos mientras el respetable público pudiese enterarse. Y esa vacuna se extiende a la lamentable vida académica de nuestros políticos en general, que ven sus cetros, tan laboriosamente conseguidos, tambalearse por un quítame allá este master, o esta tesis, o este opúsculo -perdón, libro--, o este doctorando, algo tan sin importancia como tener un papel orlado en la pared del despacho y una línea más en el curriculum de la web del partido.