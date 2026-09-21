Francisco Muro de Iscar.- Juan Jesús Vivas, Personaje del Año

MADRID 20 Sep. (OTR/PRESS)

Ya sé que aún faltan más de cien días, tres meses largos para el final del año y que, al ritmo que vamos, pueden pasar tantas cosas, podemos tener tantas sorpresas que proponer en septiembre que Juan Jesús Vivas es el español que merece más que ningún otro ser designado Personaje del Año, es un poco arriesgado. Pero es que se lo ha ganado a pulso y ha demostrado lo que es un político de los buenos, que piensa en sus ciudadanos, en todos, que los defiende, que es cercano, que no elude los problemas y que cuenta con un respaldo casi generalizado entre los votantes, independientemente del color político de cada uno de ellos. Y eso, durante veinticinco años. Sin gritos, sin insultos, sin sectarismo, cohesionando un territorio pequeño y muy complejo, capeando las dificultades, los temporales y, ahora, la invasión de 80.000 personas y una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes. Si hoy se hiciera una encuesta de carácter nacional, una gran mayoría de españoles, muchos de ellos votantes del PSOE, también le respaldaría.

Personajes como Juan Jesús Vivas dignifican la política frente a tanto arribista faltón, grosero y sin ideas. Intentar, como está haciendo la opinión sincronizada del Gobierno y de sus acólitos, culpar a Vivas de lo que está pasando en Ceuta es un insulto a la inteligencia y una manera como otra cualquiera de hacer el ridículo. Cuando al presidente del Gobierno le preguntan sobre los mil menores que todavía están abandonados en las calles de Ceuta -además de no se sabe cuántos miles más mayores- y responde "eso a Vivas, pregúntenselo a él", nos está llamando tontos a todos los ciudadanos y muestra la confianza que tiene en el "mando único" que lleva de aquella manera el ministro Ángel Víctor Torres. Y con un Ministerio de Migraciones en la inopia. Responsabilizar a Feijóo y a la derecha por hablar más de invasión y de ataque a la integridad y la seguridad nacional que de crisis humanitaria, decir que "a lomos de la retórica de la invasión (¡!), le resulta imposible hilvanar un argumento racional" es absolutamente desproporcionado y quien lo dice o lo escribe lo sabe. Decir que el odio manda sobre el respeto a los derechos humanos que merece toda persona -también, sin duda, los que invadieron Ceuta con apoyo del Gobierno marroquí y, mucho más los menores- es una manera zafia de tratar de desviar las responsabilidades a quienes sólo la tienen de forma muy lejana y seguir sin actuar en la defensa de los derechos de los ciudadanos ceutíes, que también los tienen, ahora radicalmente desprotegidos y en grave peligro de que el polvorín estalle.

Fueron ellos, el presidente y los ministros, los que dijeron que se iba a echar a todos los que habían entrado por la fuerza. Fueron ellos los que hablaron de un ataque a la soberanía española. Son ellos los que no saben cómo resolver el problema y tratan de echar basura sobre Vivas y quienes lo apoyan. Es Juan José Vivas el que ha ganado por goleada a Pedro Sánchez en la calle y en la televisión. Es a Juan Jesús Vivas a quien se creen y respetan los ceutíes y los españoles. Atacar a un político íntegro y moderado como él, que ha dado la cara, que avisó y fue ignorado, es absolutamente obsceno. Así que no hay mejor candidato que él a personaje del año. Si acaso, pudiera competir con otro hombre que reúne el consenso mayoritario, no sólo por sus éxitos sino por su talante y su honestidad. Me refiero a Luis de la Fuente, el seleccionador nacional que ha tardado muy poco en ir a Ceuta y sumarse a esa inmensa mayoría de españoles que defienden a los ceutíes y que critican la mala gestión del Gobierno antes de la invasión, durante y después. Y a un presidente escondido en La Mareta, antes, y en La Moncloa ahora. Un presidente y un Gobierno acorralados por su ineptitud, su desprecio a los ciudadanos ceutíes, a las fuerzas de seguridad, al CNI, a los jueces, y, además, su insólita defensa de Marruecos y su soberbia.