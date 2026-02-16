Publicado 16/02/2026 08:02

Francisco Muro de Iscar.- ¿Quiénes serán los próximos?

MADRID 15 Feb. (OTR/PRESS)

Primero colocaron a los suyos en el Consejo General del Poder Judicial y en Tribunal Constitucional para garantizar que, si se torcían las cosas, siempre habría una oportunidad de "enderezarlas", y luego fueron a por los jueces - García Castellón, Marchena, Peinado, Hurtado, Biedma, Peinado y otros muchos- porque decidieron investigar y aplicar la ley independientemente de a quién afectaba.

Luego fueron a por los empresarios como los de la CEOE, excluidos del pacto y de la negociación social, o aquellos que, como Amancio Ortega o Fernando Roig, demostraban que la empresa privada crea empleo y riqueza. No sólo ellos, también los autónomos sufren medidas económicas y recaudatorias que amenazan a todos los emprendedores. Además, okuparon todas las empresas públicas con personas muchas veces sin experiencia ni capacidad de gestión, pero acreditada fidelidad perruna, y también algunas privadas usando el dinero de todos los españoles.

Casi cada dos por tres resucitan a Franco, felizmente enterrado, como comodín para hacer olvidar sus errores. Como ha señalado alguien irónicamente, fue terminar de conmemorar el fallido "Año de Franco" y se desbordaron los pantanos.

Seguidamente acabaron con el Parlamento, eludieron la Constitución reiteradamente, aprobaron leyes de baja calidad o a la medida de sus intereses y premiaron a los delincuentes en lugar de hacerles pagar sus delitos.

Más tarde vinieron los periodistas, los asimilados y las "cloacas mediáticas". Vicente Vallés, Susana Griso, Carlos Herrera, David Alandete, Ketty Garat, Pablo Motos, Iker Jiménez, Ana Rosa Quintana, Juan del Val, Inda, Vito Quiles y muchos más. Incluso se plantean limitar la libertad de información, censurar sus publicaciones, excluirlos de viajes oficiales y ruedas de prensa, retirar la publicidad institucional a los medios críticos y clasificarlos en "buenos" y "malos". Deciden ellos, claro, después de okupar todos los programas informativos de los medios públicos.

Siguieron con los obispos y la Conferencia Episcopal. Cuando su presidente pidió elecciones ante el bloqueo institucional le mandaron que se callara y volviera al confesionario. Cuando apoyó la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno, callaron. Cuando se trata de poner en portada los abusos intolerables de algunos sacerdotes, en primera línea; cuando se trata de acabar con los abusos en las familias, los clubes deportivos o los centros públicos, silencio absoluto.

Han ido a por los médicos, maltratados en la pandemia y ninguneados ahora por una ministra médico que ni los escucha ni les atiende ni hace nada por solucionar la crisis de la sanidad y que quiere acabar con la sanidad privada al precio que sea.

Antes de todo eso y cuando todo eso no era suficiente, atacaron a muerte, sin reparar en los métodos, incluso burlándose pública y personalmente de ellos, a los políticos de la oposición -sobre todo Feijóo, Ayuso siempre, Ábalos, Mazón-. Mientras, se arrodillaban, pactaban, convertían en socios de referencia y les daban todo lo que pedían a aquellos con los que habían jurado que nunca pactarían: Podemos, Bildu, los independentistas. Siempre pensando en lo mejor para España.

Y cuando todo eso no resulta suficiente van a por los suyos, los socialistas que no se arrodillan ante Pedro Sánchez, pero a los que no pueden echar del partido. A Felipe González porque si lo hicieran certificarían el final del PSOE. A Lambán porque está muerto. No se puede ser más miserables. ¿O sí?

"Primero vinieron por los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas y yo no hable porque no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron a por mí y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí". Se le atribuye esta frase a Bertold Brecht, aunque no es suya. Pero resume bien lo que le puede pasar a esta sociedad, a los militantes del PSOE y a sus votantes si siguen sosteniendo a quien acabará viniendo a por todos y entregándolos por un puñado de votos. La pregunta es quiénes serán los próximos.

Contador

Contenido patrocinado

Foto del autor

Carmen Tomás

No vale todo

Foto del autor

Victoria Lafora

El hombre de moda

Foto del autor

Fernando Jáuregui

¿Sabe usted cómo se llama el candidato a la Junta?

Foto del autor

Antonio Casado

Vox se vende muy caro