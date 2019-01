Año nuevo, presupuestos nuevos.

Publicado 03/01/2019 8:00:32 CET

MADRID, 3 Ene. (OTR/PRESS) -

Mientras Joaquim Torra arenga en pro de la "rebelión" de los catalanes contra el Estado el Gobierno de Sánchez permanece impertérrito o quizá no tan impertérrito porque son continuos los "gestos" en pro de la distensión.

Diálogo y ley es el "mantra" que se repite desde el Gobierno. En realidad nada nuevo porque estos han sido los parametros en los que se viene moviendo Pedro Sánchez a la hora de abordar el problema catalán.

Así las cosas y pese a esas salidas de tono y de tiesto a que tan acostumbrados nos tienen Joaquím Torra, y su mentor Carles Puigdemont, junto al resto de los mandamses del PdyCAt más los que mandan en Ezquerra, a la hora de la verdad prefieren a Pedro Sánchez en la Moncloa antes que a Albert Rivera o a Pablo Casado a los que no les temblaría la mano para poner en vigor en artículo 155 de la Constitución.

Así que más allá de los dimes y diretes, de las declaraciones histriónicas, de los desafíos y provocaciones, Torra y compañía harán lo imposible porque Sánchez continúe en la Moncloa.

De ahí que empieza a ser más que factible que Pedro Sánchez pueda aprobar sus Presupuestos para este año. Los independentistas aún no han tomado la decisión definitiva, y en su seno hay división, los hay partidarios de sostener a Sánchez y otros que prefieren hacerse fuertes precisamente recordando al Presidente que depende de ellos.

Pero si triunfa la posición de quienes prefieren aprobar los Presupuestos, habrá que preguntarse cuanto le va a costar a Sánchez ese apoyo ya que en política no hay nada gratis.

Para Sánchez aprobar los Presupuestos supone una buena dosis de oxigeno, y no porque si no los pudiera aprobar se pudiera plantear convocar elecciones. En su entorno repiten que Pedro Sánchez no convocará a las urnas hasta el 2020 convencido como está de que el tiempo juega a su favor.

Mientras seguiremos asistiendo a los espectáculos a los que ya nos está acostumbrando el independentismo catalán, que como son tantos van perdiendo efecto.

Pero volviendo a los Presupuestos me da a mí que a la hora de la verdad Sánchez lo conseguirá.