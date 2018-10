Escaño cero.- ¡Menudos compañeros!

Publicado 21/02/2018 8:00:31 CET

MADRID, 21 Feb. (OTR/PRESS) -

Elena Valenciano tendría muchas posibilidades de convertirse en presidenta del grupo socialista del Parlamento Europeo a no ser porque tiene el enemigo en casa, es decir en Feraz, es decir en Pedro Sánchez.

Hay que echarle mucha cara para salir, como hizo la señora Calvo, Carmen Calvo, a decir que no van a apoyar a Elena Valenciano, para no dividir el voto en el grupo parlamentario europeo. No diré que me sorprende el desparpajo de la señora Calvo para defender lo indefendible.

El caso es que como dice el refrán no hay peor cuña que la de la misma madera y a Elena Valenciano le pasan factura por hacer sido la "número dos" de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando este era secretario general del PSOE y además haber apoyado la candidatura de Susana Díaz para la secretaria general. Pero además en Ferraz no tienen intención de que Elena Valenciano pueda repetir como eurodiputada de manera que si la apoyaran ahora para presidir a los socialistas europeos tendrían que volver a presentarla en la próxima convocatoria electoral.

Dicen quienes están cerca y le conocen bien que en Pedro Sánchez anida una buena dosis de rencor, que no se le olvida quienes le apoyaron y quienes no, y que en cuanto puede pasa factura por más que en los últimos días intente hacer el "paripé" de acercarse a los ex secretarios generales de su partido para dar una imagen de "unidad"..

Hace unos días a los dirigentes socialistas se les llenaba la boca clamando contra el Gobierno por haber elegido a Luis de Guindos para ocupar la Vicepresidencia del Banco Europeo, en vez de a una mujer con perfil técnico. Y ahora que puede haber una "mujer" presidenta del grupo parlamentario socialista europeo cambian de argumento para decir que ellos lo que no quieren es dividir el voto de los socialistas.

Es tan burda la excusa que hay que pedir al señor Sánchez y a su portavoz la señora Carmen Calvo que afinen más las excusas porque parece que toman al personal por tonto.

En cualquier caso esto me lleva a preguntarme por la falta de "fraternidad y compañerismo" que se gastan el señor Sánchez y su equipo con quienes siendo compañeros suyos de partido simplemente no estuvieron en su día de acuerdo con él.

En fin, vuelvo a recurrir al refranero, e imagino a la señora Valenciano pensando en eso de que Dios la libre de sus "amigos" que de sus enemigos ya se libra ella solita.