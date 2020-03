Escaño cero.- ¿En qué quedamos?

MADRID, 18 Mar. (OTR/PRESS) -

La verdad es que los ciudadanos asistimos a una cierta ceremonia de la confusión. Por ejemplo, mientras el Director de la Organización Mundial de la Salud Tedros ADhanom Ghebreyesus aconseja aumentar las pruebas de detección del Covid 19, resulta que en nuestro país se restringen, solo se hacen las pruebas a los que llegan al hospital con todos lo síntomas de haberlo contraído. Es decir se hace todo lo contrario de lo que se asegura desde la Organización Mundial de la Salud.

Se explica que en Corea han logrado reducir la incidencia del virus precisamente porque han hecho pruebas de detección a todo el mundo lo que les ha permitido atajar que quienes eran portadores lo siguieran contagiando. Aquí no, de manera que si usted o yo somos portadores pero aún no tenemos síntomas, podemos estar contagiando a las personas que están a nuestro alrededor.

Tedros ADhanon Ghebreyesus también recomienda que cuando se detecte el Covid 19 uno debe ser ingresado en un centro sanitario. Pero en nuestro país salvo que estés gravísimo te mandan a casa a pasarlo en solitario.

Así que cabe preguntarse que ¿en qué quedamos?. Sin duda gestionar una crisis sanitaria de esta naturaleza es harto complicado pero cuando hay recomendaciones que difieren tanto eso provoca que los ciudadanos nos preocupemos y nos preguntemos sobre quién estará acertando, si nuestras autoridades sanitarias o la Organización Mundial de la Salud.

Lo cierto es que parece bastante sensato que si se hacen los test para detectar el virus muchas personas que lo tienen se aislarían de inmediato y ya nos serían una fuente de contagio, pero si no lo sabes entonces continuas haciendo vida normal con tu familia con las consecuencias que eso puede tener.

De la misma manera que cada vez es más evidente que quizá aquí se deberían haber adoptado medidas mucho antes, pero ¡Ay ese 8 de marzo que había que celebrar costase lo que costase! ¿Cómo es posible que el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, restara importancia a que se pudiera celebrar una manifestación tumultuosa y no prever que podía tener consecuencias? Me cuesta creer que un profesional de su prestigio no lo tuviera en cuenta.

Como resulta sorprendente que él y los responsables de gestionar esta situación no aconsejen por ejemplo en los supermercados, que haya expendedores de geles desinfectantes a la entrada y guantes.

También nos deberían de explicar que pasa después de haber padecido el virus, si es que se sobrevive. ¿Significa que ya se esta inmunizado o por el contrario uno se puede volver a contagiar?

Otra pregunta que muchos ciudadanos se hacen es porque los políticos al parecer no tienen problema para que les hagan el test mientras que el resto de ciudadanos tenemos que atenernos a un protocolo fijado. Porque si ellos tienen el temor de haber estado en contacto con alguien que pueda tener el Covid 19 imagínense el común de los mortales. Esa discriminación debería de ser explicada.

Vaya por delante que me parece muy bien que a todos los responsables públicos se les haga el test pero el mismo derecho nos asiste al resto de la ciudadanía.

En realidad el virus se continuara propagando si no sabemos quienes lo tienen o lo están incubando y por tanto cuando se toman medidas es cuando ya no hay remedio.

Otra cosa, se nos había asegurado que el Covid 19 no atacaba ni a niños ni a jóvenes pero ahora resulta que desde la OMS nos dicen que hay víctimas entre los pequeños y los jóvenes.

En fin me parece a mi que nuestro Gobierno debería de hacer el esfuerzo de procurar que todos los ciudadanos podamos acceder a hacernos el test del coronavirus. No es una ocurrencia es pedir lo que aconseja nada menos que el Director de la Organización de la Salud.