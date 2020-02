Escaño cero.- ¿A quién le interesa Venezuela?

Publicado 19/02/2020 8:00:29 CET

MADRID, 19 Feb. (OTR/PRESS) -

Hace unos días la vicepresidenta Carmen Calvo se preguntaba, o mejor dicho, preguntaba: "¿A quién le interesa Venezuela?".

Confieso que aún no me he recuperado del estupor que me ha producido la pregunta lanzada al aire por la señora Vicepresidenta.

Una pregunta que me parece impúdica. Pretender, como al parecer pretende la señora Calvo, que lo que sucede en Venezuela no nos preocupa o no nos debe de preocupar, provoca un cierto estremecimiento.

O sea que según la vicepresidente no nos debemos de preocupar por un país que padece un régimen que no respeta los más elementales derechos humanos, donde se tortura y encarcela a los opositores, donde no existe la libertad, donde la gente pasa literalmente hambre y de donde los ciudadanos huyen atemorizados para poder sobrevivir. No, según la señora Calvo a qué preocuparnos.

Parece que a la señora Calvo que tanto presume de feminista, cree que tampoco debemos de preocuparnos por la violencia que el régimen de Maduro dispensa a las mujeres en los centros de detención. Las obligan a desnudarse, las torturan, abusan de ellas.... pero ¿A quién le interesa Venezuela?

Me parece bochornoso que una dirigente socialista sea capaz de mostrarse absolutamente indiferente a lo que viene sucediendo en un país iberoamericano donde se ha instalado un régimen feroz.

Es una pena hasta que punto se esta "podemizando" el PSOE, porque sorprendentemente se ha convertido en compañero de viaje de Podemos que es quien marca el paso y de ahí que los socialistas hayan cambiado la posición política respecto a Venezuela.

Claro que quién ha rizado el rizo es la nueva titular de la cartera de Exteriores diciendo que España reconoce a Juan Guaidó como "Presidente encargado" y también como jefe de la oposición. O sea la señora González Laya ha descubierto el dilema del huevo y la gallina para admitir finalmente que la posición de España respecto a Venezuela no es la de la Unión Europea. Y todo esto sin despeinarse.

Ahora que nuestro Gobierno está tan preocupado por el pasado debería de preguntarse que hubiesen pensado los demócratas españoles si en pleno franquismo algún dirigente europeo de un país democrático hubiera dicho: "¿A quién le importa España?".

Si la señora Calvo pensara un solo instante en esto, supongo que se debería de sonrojar.

En el último año me he recorrido buena parte de los países iberoamericanos, y allá donde he ido me he encontrado a venezolanos de toda clase y condición que han huido de su país. La señora Calvo debería de ver lo que es que familias enteras, formadas por abuelos, hijos y nietos, dormir en las calles por ejemplo de Bogota. Familias humildes que han huido del horror de un régimen dictatorial que viola continuamente los derechos humanos.

Le diré, señora Calvo, que Venezuela le preocupa a todas aquellas personas que creen en la democracia y en la libertad, que preocupa a todas aquellas personas que abominan de regímenes donde se tortura, donde la vida no vale nada.

Sí, afortunadamente hay muchas personas a las que SÍ les preocupa Venezuela. La señora Calvo se debería hacer mirar porqué no le preocupa a ella.