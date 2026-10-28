Julia Navarro.- La campaña

MADRID 28 Oct. (OTR/PRESS) -

Todo en la campaña electoral del PSOE me parece impostura, al igual que toda la campaña electoral del PP me parece que carece de sustancia.

Los estrategas socialistas creen que pueden convencer con numeritos tipo beso del candidato a su esposa, o un bailongo, o participando en un programa de entretenimiento en el que todo resultaba impostado.

En cuanto a los 'frentes' de izquierda, redistribuidos en una sopa de siglas, no parecen estar logrando constituir una alternativa atractiva por más que cuenten con la inestimable colaboración de los sindicatos apoyando la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre.

La movilización de la calle parece un ensayo general de lo que se avecina si la derecha gana las elecciones.

Claro que el PP viene perpetrando errores de bulto. Por ejemplo, no haber puesto pie en pared cuando a unos empresarios, al parecer de tendencia más que derechista, se les ocurrió invitar al presidente de Argentina a 'conferenciar' en Madrid. Y digo conferenciar por decir algo.

Quienes tuvieron la ocurrencia de invitarle han demostrado una torpeza supina, además de cuán peligrosos son para nuestro país si el 'modelo' de derechas que pretenden importar es el del presidente argentino.

Alberto Núñez Feijóo esquivó la 'foto' con Milei porque sabe que no le conviene exhibirse con él, ya que este provoca un merecido rechazo en la inmensa mayoría de españoles. Rechazo no solo de los ciudadanos de izquierdas, también entre los votantes de centro y de la derecha que abominan de los 'números' del señor Milei, y más cuando estos no tienen ni maldita gracia, sino que son un ejercicio de vulgaridad.

Los insultos del señor Milei al presidente de Gobierno de España y a todos los votantes de izquierda son reprobables e inadmisibles y, en mi opinión, Alberto Núñez Feijóo debería haberlos condenado.

Es más, no debería haber permitido que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se reuniera con el presidente argentino.

En los últimos meses, la presidenta madrileña va de error en error y debería saber que el histrionismo ultra del señor Milei casa mal con el sentido del humor de los españoles.

El señor Milei hará gracia en su país, pero en el nuestro lo único que produce es vergüenza.

Visto lo visto, creo que el PP, al elegir determinados amigos, por muy 'presidentes' o empresarios que sean, lo único que hace es tirar piedras contra su propio tejado.

Si el referente y modelo de la derecha en nuestro país es el señor Milei, entonces Pedro Sánchez puede estar tranquilo porque continuará gobernando los próximos ocho años.