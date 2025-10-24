Julia Navarro.- Cincuenta años después

MADRID 24 Oct. (OTR/PRESS) -

Les voy a contar una historia ahora que hace cincuenta años de casi todo. Y en ese "todo" está que en 1975 se publicó un libro de relatos escrito por una jovencísima y desconocida escritora que revolucionó el panorama literario.

El libro, escrito en mallorquín-catalán lleva por título "Te dejo amor en prenda el mar" y el censor, porque entonces los libros tenían que ser sometidos al escrutinio de un censor, determinó que aunque algunos aspectos eran controvertidos no se podía negar su calidad literaria. Cincuenta años después, es decir ahora, aquella joven es nada menos que académica de la Real Academia de la Lengua, catedrático de Literatura, y una de las escritoras más reconocidas dentro y fuera de España, con sus libros traducidos a una veintena de lenguas. Sí, me refiero a Carme Riera.

Cincuenta años después Carme ha escrito un libro que ha titulado "Gracias", en el que agradece a los lectores que la hayan acompañado durante este tiempo. Unas memorias que comienzan cuando se presentó en la editorial Laia con el manuscrito de "Te dejo amor en prenda el mar". Sí, este 2025 es un año de conmemoraciones. Cincuenta años desde que murió Franco. Cincuenta años desde que se restauró la Monarquía. Pero sobre todo cincuenta años desde que nuestro país comenzó el camino hacia la democracia y hoy ningún libro tiene que pasar por ningún escrutinio que no sea el de los lectores.

A aquel libro de Carme Riera le siguieron muchos más y le seguirán otros muchos. Pero sin duda "Te dejo amor en prenda el mar" supuso un antes y un después en la Literatura española contemporánea, un libro de relatos de los que sacuden el alma.