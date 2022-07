Julia Navarro.- El COVID sigue aquí

MADRID, 27 Jul. (OTR/PRESS) -

Está aquí, por todas partes. Y el Gobierno lo sabe, como lo sabemos todos. En realidad nunca se había ido, pero se había agazapado y nos confiamos creyendo que le habíamos si no vencido, al menos doblegado.

Pero ahí está dejando un reguero de contagios. Ahora mismo lo difícil es no conocer a alguien que tenga el virus. Familiares, amigos, nosotros mismos. Ya no es tan agresivo nos dicen las autoridades y nuestros médicos, y vale, no lo será pero a quien le toca lo pasa mal y aún hay personas que terminan en la UCI.

¿Cuál es la cifra actual de contagiados por COVID? Pues no hay respuesta, porque desde hace meses nuestro Gobierno decidió contabilizar los enfermos de más de sesenta años que tuvieran que ingresar en un hospital, al resto le aplican silencio administrativo, no existen, no existimos para las estadísticas. Es más, si vas al Centro de Salud y dicen que te sientes mal, por más que insistas no te hacen un PCR para comprobar si tienes COVID. Así que seguimos haciéndonos los test de antígenos en casa y si no nos quedamos convencidos siempre podemos ir a un laboratorio privado que nos cobrará por hacernos el PCR.

Así las cosas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recomienda el uso de las mascarillas en interiores, recomendación que no sirve para nada porque habrá quien se la tome al pie de la letra y quien pase tranquilamente, mientras, eso sí, seguiremos contagiando y nos seguirán contagiando. Mientras tanto, escuchamos eso de que imponer medidas para frenar al virus es impopular, que la gente está cansada y que al fin y al cabo el maldito COVID en sus nuevas variantes no es tan agresivo, algo así como una mala gripe.

No sé, pero a mí me parece que la decisión del Gobierno de no testar la realidad es una huida hacia adelante que puede resultar un tanto catastrófica. Es la política del avestruz: si no se hacen test no se sabe el número de contagios y por tanto no hay motivos para preocuparse.

Esa es la norma del "sanchismo": si la realidad no está acorde con ellos peor para la realidad.