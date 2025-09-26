Julia Navarro.- Culpables

MADRID 26 Sep. (OTR/PRESS) -

Una vez consultado con su familia y según él, con su partido, Pedro Sánchez ha anunciado que en el 2027 se presentará como candidato a seguir en la Moncloa.

Es de suponer que si en el 2027 las encuestas no le auguran exito en las urnas, la campaña girara al grito de 'Que viene Vox'. Y sí,Vox esta creciendo y hay que preguntarse la razón.

Las encuestas auguran que VOX sube como la espuma y el PSOE, su socios, amén del PP, se dedican a echarse la culpa los unos a los otros evitando hacer un ejercicio de honradez que les llevaría a asumir que la culpa es de todos.

Lo ha dejado dicho Michael Ignatieff en una interesante entrevista que se publico hace unos dias en EL PAÍS: Hoy en día hay una contrarrevolución del orden social que pasaba por el reconocimiento de derechos, los derechos de los homosexuales, de las minorías, la creación de una sociedad multicultural y multiétnica... Pero también señala algo importante, algo a lo que muchos se niegan a considerar: y es el silenciamiento de todos aquellos que no coincidían con estas ideas, convirtiendo en ideología lo que es políticamente correcto. Y eso, reflexionaba Ignatieff, ha llevado a limitar la libertad de expresión, la libertad académica, en suma la libertad. Es más, reconoce que en Harvard, donde fue profesor, había "autocensura" porque primaba lo políticamente correcto.

Así es, lo políticamente correcto ha llevado, o está llevando, a que muchos ciudadanos no comulguen con todo lo que es políticamente correcto, o bien porque no lo comprenden, porque no les importa, o porque están en contra. Estas personas no se sienten cómodas dentro del sistema y eso ha dado paso a dirigentes, como Trump, o partidos como Vox, que dan voz a alguna de esas inquietudes que una parte de la sociedad no se atrevía a manifestar.

En mi opinión, el gran fallo es no haber logrado convencer al grueso de la sociedad de la importancia de promulgar y proteger los derechos civiles que se han alcanzado en las últimas décadas.

Al no hacerlo, al dar por hecho que lo que está bien debe ser aceptado sin rechistar, se ha provocado un caldo de cultivo para quienes no coinciden o al menos no coincidan con todo ese "cuerpo ideológico" y buscan refugio en líderes modelo Trump o propuestas de partidos como VOX.

Y no, no es solo un fenómeno español, es un fenómeno mundial.

Vox crece en nuestro país porque el PP no está acertando con su modelo de oposición. También crece porque muchos ciudadanos se ven despreciados e insultados por los partidos de izquierda que rechazan cualquier planteamiento que no sea el propio.

No, Vox no crece porque los jóvenes estén a favor de todas las barbaridades que propugna este partido, sino porque los partidos tradicionales se han alejado de sus problemas y de sus temores y les desprecian y les insultan.

A mi me parece un ejercicio hipócrita echarse las manos a la cabeza porque VOX sube en intención de voto. Me parece que el primer paso para parar esta tendencia es preguntarnos qué no se ha hecho bien y, a continuación, "escuchar" a los que se sienten fuera del sistemas, para tratar de recuperarlos.

La verdad es que entre Vox por un lado y la repetición del gobierno Frankestein por otro, el futuro no pinta de color de rosa.