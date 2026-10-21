Julia Navarro.- Democracia 21

MADRID 21 Oct. (OTR/PRESS) -

Les confieso mi escepticismo ante la aparición de ese proyecto político bautizado como Democracia 21 que llega de la mano de Miriam González. A esta exitosa abogada la descubrimos por estar casada con Nick Clegg, político británico del espectro liberal. Ya sé que es poco 'feminista' hacer esta referencia a su marido, pero la realidad es la que es. Eso sí, estar casada con Clegg no le va a suponer obtener votos, simplemente es una referencia en su biografía.

La señora González viene escribiendo en los periódicos donde opina sobre la política española. Sus artículos han sido el preludio de su 'desembarco' en la política activa, presentando un proyecto que dice será 'transversal' y que aspira a acabar con el frentismo y el deterioro institucional. Sin duda tiene un discurso político propio y, durante estos últimos años en que ha fijado su residencia en España, ha podido tomar el pulso a la realidad de la sociedad española.No quiere que se califique su proyecto de 'centrista', pero tiene ese aroma. Un aroma parecido al que en su día desprendía la UPyD de Rosa Díez o Ciudadanos liderado por Albert Rivera. Ambos proyectos fracasados, fracaso en el que tuvieron mucho que ver sus líderes. Pero la señora González ha dicho que lo que pretende es facilitar consensos para que se ponga fin a la polarización. Un fin sin duda tan loable como difícil.

En estas elecciones del 29 de noviembre, Democracia 21 va a presentar en Madrid y Barcelona, y está por ver qué resultados obtendrá. La verdad es que resulta sorprendente esta decisión tan poco ambiciosa de presentar candidaturas en tan solo dos circunscripciones, pero ella sabrá. Lo que es seguro es que 'quitará' votos a otras opciones políticas ya consolidadas, ya sea el PSOE o el PP.

Ignoro si Democracia 21 tendrá éxito, que sería tanto como obtener escaños en Barcelona y Madrid, como también ignoro qué decisiones adoptará en caso de derrota. El tiempo dirá si Miriam González es un ave de paso a la que le gusta hacer brindis al sol, o realmente ha llegado para quedarse y tiene algo que aportar.