Julia Navarro.- Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces

MADRID, 20 Dic. (OTR/PRESS) -

El refranero popular es una fuente de sabiduría. Y así por más que Pedro Sánchez y su "equipo" alardean de que son feministas, la realidad es que el comportamiento de su gobierno y de su partido, y por tanto de él mismo, no es precisamente un ejemplo de feminismo. No, no basta con declararse feminista para serlo. Al "caso" Salazar se le van añadiendo otras denuncias. Aunque sin duda el caso Salazar haya sido el detonante porque, no solo se venían ignorando las quejas y denuncias de las trabajadoras que soportaban el comportamiento de este individuo, sino que una vez conocido todo el asunto, en Moncloa se han lavado las manos aludiendo a que si alguien quiere ir a la Fiscalía que lo haga porque ningún responsable político lo va a hacer. Sin comentarios.

Y lo mismo sucede con otros individuos que, desde otros estamentos públicos, se las gastan acosando a subordinadas y que ahora algunas de ellas en un acto de valentía lo están contando.

No sé si no es mucho suponer que serán las mujeres las que se lleven el "sanchismo" por delante, pero sí sé que la inacción del Presidente y de sus cuates ante estos escándalos hace que resulten de un patetismo insoportable cuando se suben a una tribuna y se declaran feministas. No, no lo son y a los hechos me remito incluidas algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno en las que nos han borrado a las mujeres de un plumazo o de un decretazo.

¿Confunden los socialistas las diferencias entre sexo y género? Si somos benévolos podemos creer que lo vienen confundiendo por ignorancia. Pero tanto en el Gobierno como en el PSOE hay personas que no son ignorantes y por tanto saben que la eliminación de "sexo" como categoría jurídica conduce al borrado de las mujeres. De manera que no es que hayan perpetrado este tipo de desmanes por ignorancia.

Ya no cuela que desde el Poder nos intenten convencer que para feministas ellos, la realidad demuestra lo contrario. El señor Presidente y a su corte de presuntos feministas deberían enterarse de que las mujeres hemos "sufrido" y "aguantado" durante demasiado tiempo el tipo de comportamiento modelo Salazar, pero que eso se ha acabado. Cada vez hay mujeres valientes que se atreven a dar un paso al frente y contar las nauseabundas actuaciones de los Salazar de turno.

A Pedro Sánchez que, aunque él no lo sepa o nadie se lo diga, ha perdido el "sentido de la realidad" debería al menos mostrarse un poco más humilde y dejar de proclamarse el más feminista de los feministas porque tanta proclamación resulta más que patética un insulto.