Julia Navarro.- Escaño Cero: Sin Límites

MADRID, 18 Sep. (OTR/PRESS) -

Hay quienes se escandalizan porque a Pedro Sánchez no le importa negociar los Presupuestos Generales del Estado con Bildu y Esquerra a través de su vicepresidente Pablo Iglesias. En mi opinión lo raro sería que no lo hiciera.

La trayectoria política de Pedro Sánchez es meridianamente clara: objetivo último es el poder y si para obtenerlo y ejercerlo hay que pagar un precio, lo paga.

Así que no caben sorpresas porque Pedro Sánchez, después de haber mareado con tiras y aflojas a Inés Arrimadas, a la que ahora descalifica con su desparpajo habitual, destape las otras cartas que tenía en la manga que son las de Esquerra y Bildu.

Sánchez no se pone límites a la hora de conseguir sus objetivos y por tanto para él es "peccata minuta" un pacto con Bildu, con Esquerra o con quién haga falta. De manera que aprobara los Presupuestos Generales del Estado sin inmutarse por el precio que le pongan. Porque el objetivo no son los Presupuestos en si mismos sino el poder seguir siendo Presidente de Gobierno.

Caben pocas dudas de que está legislatura llegara hasta el último día y que las disensiones dentro del Gobierno no pasaran de ser fuegos artificiales porque tanto Sánchez como Iglesias forman el típico matrimonio de conveniencia. Los dos son ambiciosos, los dos quieren el poder, los dos saben que, en ocasiones para obtenerlo o para preservarlo, hay que pagar determinados preciosos.

Eso sí, cabe preguntarse en que lugar queda Ciudadanos habida cuenta de cómo les ningunea Pedro Sánchez.

En todo caso no se podrá reprochar a Inés Arrimadas que no haya intentado negociar y pactar con el Gobierno para que este no dependiera de las hipotecas que le hacen firmar los partidos independentistas.

Iglesias y los suyos lo vienen repitiendo: no quieren unos Presupuestos negociados y aprobados con Ciudadanos. En Podemos se sienten más cómodos con partidos independentistas y por tanto vienen trabajando con empeño apartar a Ciudadanos.

Si al final los Prespuestos se aprueban con los votos independentistas tendremos unos Presupuestos Frankestein pero tendremos Presupuestos y sobre todo lo que Sánchez tendrá es garantizada su continuidad en el Palacio de la Moncloa. Y ante eso no hay límite que se le ponga por delante y menos unos Presupuestos.