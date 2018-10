Julia Navarro.- Escaño cero.- El pulso

Actualizado 26/01/2007 1:00:36 CET

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

El lendakari Ibarretxe es un personaje singular que, según algunas voces del PNV, va por libre, y suele hacer una política de hechos consumados que obliga a su partido a seguirle. Lo que nadie puede negar es que Ibarretxe es un político que ha arraigado en la sociedad vasca, y la prueba son las elecciones que ha ido ganando, pero es que ni siquiera sus adversarios dicen grandes maldades sobre él.

Pero como Ibarretxe es un personaje singular crea también problemas singulares. Por ejemplo, enfrentarse a la Justicia, y escribo Justicia con letras mayusculas,porque lo que está haciendo el lehendakari es un desafío en toda regla. El lehendakari se ha reunido con Arnaldo Otegi en vísperas de tener que acudir como imputado ante los tribunales precisamente por haber celebrado otro encuentro similar con Batasuna. Por si fuera poco, el PNV ha decidido organizar una marcha de protesta amén de manifestarse ante el Palacio de Justicia del Pís Vasco, precisamente el día en que el lehendakari tenga que acudir a declarar por su cita con los batasunos.

¿Qué pretende Ibarretxe? Pues es evidente que está echando un pulso a la Justicia, que con sus gestos está diciendo que no reconoce ni acepta una Justicia que pone cortapisas a su iniciativa política, y esto es muy grave. La ley es igual para todos los ciudadanos,y los primeros que deben dar ejemplo a la hora de cumplirla son los responsables de las instituciones. Pero, a lo que parece, Ibarretxe prefiere quedarse con las leyes que favorecen sus propósitos políticos o al menos no los molestan, e incumplirla en cuanto se convierte en escollo en su camino.

No es de recibo que un presidente autonómico haga lo que le venga en gana contraviniendo la ley. Podrá ser discutible y criticable una ley pero mientras esté en vigor hay que cumplirla. Ibarretxe con su pulso está creando un problema insttucional y político de primer orden, y está colocando a la Justicia en un callejón sin salida. Si Ibarretxe incumple la ley y le sale gratis ¿por qué deben de cumplirla el retso de los ciudadanos vascos o el resto de los españoles? Ibarretxe hace lo que le viene en gana y mientras desde su partido los principales dirigentes etsán diciendo que a Batasuna hay que aislarla hasta que no condene el atentado de la T4 de Barajas, el lehendakari parece empeñado en decirles que hay que seguir adelante no importa lo que pase, sin ni siquiera guardar el debido luto a los muertos.

Yo creo que el lehendakari está dando un mal ejemplo a los ciudadanos y no está cumpliendo con su papel de representante del Estado en la comunidad autonóma vasca. No puede ser que acepte lo que le beneficia de la ley, entre otras cosas ser lehendakari, y saltarse a la torera lo que le incomoda. La ley se cumple o se hace trabaja políticamente para que se cambie, pero no hay una via de en medio, por eso lo que está haciendo el lehendakari es echar un pulso que ya veremos dónde termina.

Julia Navarro.