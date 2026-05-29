Julia Navarro.- Hipócritas de manual

MADRID 29 May. (OTR/PRESS) -

Después de leer el auto del juez Calama sobre supuestas actividades del ex presidente Zapatero, seguido del demoledor auto del juez Pedraz sobre algunos de los actuales dirigentes del PSOE, resulta inaudito el ejercicio de hipocresía de los socios de Pedro Sánchez: PNV, Junts, Esquerra, Bildu y demás familia, o sea Sumar, Podemos, Más Madrid... Ellos, tan sensibles con los casos de corrupción de otros, prefieren cerrar los ojos ante cuanto esta sucediendo en el PSOE.

Primero se escudaron en que los escándalos financieros que se achacar al ex presidente Zapatero, son fruto de una campaña de la derecha "carca" en la que incluyen a jueces y periodistas.

Se han atrincherado junto al Gobierno porque, dicen, no vaya a ser que cuando se celebren elecciones gane la derecha. Ellos, tan "savonarolas" con los escándalos del PP, ante los del PSOE guardan un silencio vergonzoso. Y los que se atreven a decir algo, muy poco, lo hacen poniendo tantos condicionantes que es como si no dijeran nada. Y lo del PNV es de aurora boreal. Hay que tener una cara de cemento,y alguno de sus dirigentes la tienen, para justificar su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez.

Las corruptelas del PP les resultaba tan insoportables que ayudaron a Sánchez a desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa, pero las supuestamente corruptelas de algunos socialistas las digieren sin necesidad de bicarbonato.

La realidad no es otra que los socios de Sánchez le necesitan para sus propios beneficios políticos, entre otros desmantelar la Constitución y todos los consensos alcanzados en la Transición.

Nunca he visto tantos aprovechados e hipócritas juntos. En cuanto a Pedro Sanchez pienso que se está haciendo realidad que los dioses ciegan a los hombres que quieren perder. Y con Pedro Sánchez estan en ello.