Julia Navarro.- Mascarillas

MADRID, 10 Ene. (OTR/PRESS) -

Les confieso que me he unido al cada vez más nutrido grupo de ciudadanos que vuelve a utilizar la mascarilla. Y es que la realidad es la que es y en este momento los virus andan sueltos haciendo de las suyas. Así que en esta ocasión lamento que Mónica García, ya saben: mujer, médico y madre que ha añadido una nueva "m" a su biografía, la de ministra, no haya sido capaz de "convencer" a los responsables de sanidad de las Comunidades Autónomas para que se vuelvan a utilizar las mascarillas al menos en hospitales, farmacias y centros de salud. Sea por llevarle la contraria o porque no le ven beneficios a la propuesta el caso es que la utilización de la mascarilla ha quedado en mera "recomendación". Sin embargo, en mi opinión, en esta ocasión, la hoy ministra, tiene razón.

Como no soy médico y además no dispongo de datos suficientes no me atrevo a decir que hay una epidemia de gripe o de otros virus, pero lo cierto es que solo hay que salir a la calle para saber que la gripe por un lado, el covid por otro, con el añadido de algunos virus respiratorios, son una realidad que están afectando a muchísimas personas. Por tanto, parece sensata la propuesta de la señora García de utilizar mascarillas en determinados lugares, ella la circunscribe a los centros sanitarios pero, en mi opinión, deberíamos volver a utilizar mascarillas en lugares públicos donde haya mucha gente, como supermercados, tiendas, transporte público, etc.

Sí, ya sé que es un inconveniente eso de volver a cubrirnos con la mascarilla, pero si ese inconveniente nos protege y protege a otros de contraer la gripe, el covid o cualquier enfermedad respiratoria, creo que merece la pena.

Por tanto, los responsables de sanidad de las Comunidades Autónomas deben escuchar la opinión de los profesionales sanitarios y dejar las cuitas políticas aparte a la hora de tomar decisiones.

Si, ya sé que la señora García hizo demagogia barata cuando estaba en la oposición y que se mostraba inflexible ante cualquier que no pensara como ella, pero no se trata de devolver la misma moneda porque en medio está la salud de los ciudadanos.

Tampoco me parece mal que uno pueda faltar tres días al trabajo cuando tiene gripe o Covid, lo que me parecía un disparate es que tener Covid hubiera dejado de ser una causa para quedarse en casa no solo para curarse, sino para no contagiar a los demás.

Decir como nos han dicho que el Covid es como una "gripe" es faltar a la realidad. No, el Covid es más que una gripe, que se lo digan a quienes lo han sufrido y ahora sufren sus efectos secundarios, en algunos casos graves.

Ciertamente habrá quienes decidan no ir al trabajo sin sufrir ni Covid ni gripe, porque hay gente para todo, y por tanto "aprovechados" que, al no tener que pedir la baja médica, utilicen la excusa para quedarse en casa.

Pero porque unos cuantos desaprensivos engañen no se debería de mermar la confianza en el resto de los ciudadanos.

No sé ustedes, pero yo acabo de pasar la gripe A, y a mi alrededor tengo amigos, conocidos, vecinos, que o lo han pasado o lo están pasando, y me parece que como no se puede obviar esta realidad lo mejor sería que todos actuemos responsablemente y una manera de hacerlo es volver a echar mano de las mascarillas, para protegerse y para proteger. Que menos.