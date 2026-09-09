Julia Navarro.- Mayorías negativas

MADRID 9 Sep. (OTR/PRESS) -

Aún resuena en mi imaginario muchas de las reflexiones del filosofo José Luis Villacañas durante una entrevista con José Caraballo publicada este verano en El Confidencial. No diré que me sorprendió la claridad con la que exponía sus opiniones sobre el presente entrelazándolas con el pasado, pero si su habilidad para señalar desde el rigor el "hoy" en el que deambula la sociedad actual. Leyendo la entrevista, no me resistía a dejar de subrayar una idea, la de "las mayorías negativas", que resume muy bien lo que esta sucediendo en la política actual.

Pedro Sánchez viene gobernando con el apoyo de una " mayoría negativa" de la que es rehen voluntario, porque le permite navegar por las aguas del Poder. Un poder que se queda en mera impostura, porque de verdad quienes manejan los hilos son los dirigentes de esa gran coalición que conforman "la mayoría negativa": partidos que quieren dar jaque mate a la Constitución. Ya saben, los partidos independentistas junto a partidos "disolventes" como Podemos y Sumar. La polarización, el desconcierto y el malestar de amplias capas de la sociedad es el resultado mas evidente de esa manera de gobernar con el apoyo de una "mayoría negativa". Y esto me lleva a preguntar si gobernar con el apoyo de una "mayoría negativa", no es una manera de perversión política.

En la mas que interesante entrevista de Javier Caraballo con José Luis Villacañas, este último pone un ejemplo de lo que es una "mayoría negativa" y se remonta al último periodo de la República de Weimar. Lo que el filósofo advierte es de la gravedad de que el Parlamento no funcione como debe. Precisamente, añado yo, es lo que sucede en nuestro país como consecuencia de esa "mayoría negativa". Lo sucedido en Ceuta seria motivo suficiente para que "cayera" el Gobierno. Pero los socios de Sánchez andan escasos de escrúpulos, les viene bien tenerle sentado en la Moncloa. Al fin y al cabo a ellos no les importa el devenir de España. Cuanto mas débil y cuestionado esté el presidente del gobierno de España, mejor para ellos. La debilidad de Sánchez le convierte en un rehén de esa mayoría negativa.

Si analizamos la situación de nuestro pais es evidente que ya estamos padeciendo en el presente las consecuencias de esa "mayoría negativa". Piénsenlo. No solo Pedro Sánchez gobierna sin "Presupuestos", también ignora al Parlamento. Les recomiendo que busquen la entrevista del compañero Caraballo con José Luis Villacañas publicada en El Confidencial, concretamente el 9 de agosto.

Sí, nos gobierna una mayoría negativa y el resultado no puede ser peor.