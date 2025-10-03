Julia Navarro.- El plan

MADRID 3 Oct. (OTR/PRESS) -

El plan de Donald Trump para poner punto final al drama que se está viviendo en Gaza es al menos eso: un plan. Hasta ahora nadie había puesto ningún plan sobre la mesa, de manera que el de Trump merece cuanto menos ser tenido en consideración.

Es evidente que en ese plan hay muchos puntos que no le gustan nada a Benjamín Netanyahu, y si los ha aceptado es porque si no lo hiciera perdería el favor de Donald Trump.

El plan también ha cogido a Hamas con el pie cambiado, y a esta organización terrorista aceptar la propuesta de Trump supone aceptar que el futuro de Gaza no pasa por ellos. No, no va a ser fácil sacar adelante el plan Trump que, sin duda, encontrará escollos para su puesta en marcha, pero al menos supone una oportunidad para acabar con la tragedia que se está viviendo en Gaza. También para que los rehenes vuelvan a sus casas y los cadáveres de los israelíes asesinados por Hamas sean entregados a sus familiares.

Hace unos días, a través de videoconferencia, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina dejó dicho en Naciones Unidas que el futuro de Gaza no puede pasar por Hamas y se comprometió a la celebración de elecciones. Este es por tanto un momento importante para el futuro de los palestinos y, es de esperar, que sepan aprovechar la coyuntura para avanzar hacia la única solución posible: dos Estados.

Una parte de la sociedad israelí apoya esa solución, otra parte, la representada por Netanyahu y su gobierno, la rechazan aunque no se atreven abiertamente a contrariar a Trump. De manera que en medio de la tormenta hay una oportunidad para poner punto y aparte y empezar a trabajar con la única herramienta que, en estos momentos, está sobre la mesa: el plan de Trump. Si alguien tiene otro que sea factible y por tanto no sea un plan de máximos, que lo diga.