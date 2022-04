Julia navarro.- La utilidad de lo inutil

MADRID, 6 Abr. (OTR/PRESS) -

"La utilidad de lo inútil" firmado por Nuccio Ordine. Se lo recomiendo, léanlo por favor, y sobre todo se lo recomiendo a la ministra de Educación, Pilar Alegría y al ministro de Cultura, Miquel Iceta, y ya puesta al Presidente del Gobierno, al líder de la oposición, a todos los dirigentes de los partidos.

Y por si no lo saben, me temo que muchos de nuestros "padres de la patria" no lo sabrán, Nuccio Ordine es, además de profesor de Literatura de la Universidad de Calabria, uno de los pensadores más importantes de Italia, de Europa, del mundo. De él pueden dar noticia en Harvard, Yale, La Sorbona...

En ese libro de poco más de cien páginas, Ordine pone de manifiesto algo obvio: la utilidad de la Filosofía.

Nuccio Ordine ha pasado por España para ser investido doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Comillas y se ha dolido del arrinconamiento de la Filosofía en nuestro sistema educativo.

No es para menos. Pienso que en los últimos años quienes elaboran los planes de estudio toman decisiones encaminadas a que los estudiantes de hoy no tengan las herramientas necesarias para ser ciudadanos críticos mañana, es una manera de que quienes mandan puedan dominar más fácilmente a la sociedad.

¿Para qué sirve la Filosofía? Se preguntarán algunos y no hay otra respuesta que para aprender a pensar, a cuestionar todo, a desarrollar un pensamiento crítico, a entender la vida y a nosotros mismos.

Ordine también se lamenta de que desaparezcan las clases magistrales y de que se arrincone el aprendizaje memorístico.

No puedo estar más de acuerdo. A mi me parece una absoluta pérdida que quienes más saben no nos puedan transmitir sus conocimientos y que lo que prime en los nuevos planes de estudio es eso de "busca tú la información" sobre tal o cual materia. Como si fuera incompatible la clase magistral con el esfuerzo del alumno y estimular la memoria.

El nuevo plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación es lisa y llanamente evanescente. Eso sí, siempre habrá colegios donde estudiaran los hijos de quienes tienen medios económicos suficientes y en los que se impartirán asignaturas que enseñaran a "pensar" para que los alumnos formen parte de las elites que gobernaran el mundo. Y no duden que en esos colegios se impartirá Filosofía, Literatura, Arte, y no como asignaturas optativas o marginales, sino troncales.

Mientras tanto, nuestros políticos tendrán entretenidos a nuestros hijos con un plan de estudios fútil.

Serán unos estudios más "prácticos" aseguran los responsables de Educación. Supongo que serán prácticos para tener una sociedad adoctrinada y menos culta y por tanto manejable porque lo que es saber, saber, me temo que los que cursen con el nuevo sistema educativo, saber, sabrán muy poco.

Naturalmente ignorarán quién es Nuccio Ordine porque ¿eso les servirá para algo?