Julia Navarro.- Sin vergüenza

MADRID 21 May. (OTR/PRESS) -

Ignoro quién o quiénes son los responsables "políticos" de que el aeropuerto de Barajas se haya convertido en el lugar donde acuden los "sin techo", pero sean quienes sean: el alcalde Almeida, la presidenta Ayuso, Martin Aguirre (Delegado del Gobierno en Madrid); la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, o el Presidente del Gobierno, el caso es que es vergonzoso que, unos por otros, no hayan sido capaces de dar respuesta a una situación cada vez más insostenible y dramática.

Unos y otros se dedican a echarse la culpa, sacudiéndose de cualquier responsabilidad mientras permanecen impasibles ante la situación en la que viven más de cuatrocientas personas en el principal aeropuerto de España. Y no, no deben de sentir el más mínimo atisbo de vergüenza cuando, en vez de resolver el problema, esperan que lo hagan otros.

Los trabajadores del aeropuerto han denunciado la situación y han dejado claro sobre las condiciones insalubres de quienes "habitan" en el aeropuerto y cómo, de rebote, eso tiene consecuencia en todos los que trabajan en ese espacio.

A mi juicio la solución no pasa solo por fumigar las "colonias" de chinches sino por dar respuesta a la situación de quienes se ven obligados a "pernoctar" y "vivir" en el aeropuerto de Barajas. Ese es el auténtico quid de la cuestión, y eso es de lo que no dicen nada los responsables públicos dedicados a buscar quién entre ellos se hace cargo del problema.

Me parece que una situación como está es competencia de todos: del ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma y por supuesto del Gobierno de la nación. Sí, también Aena tiene su cuota parte de responsabilidad.

Nuestro Presidente y su Gobierno, tan diligentes en arreglar los problemas del mundo, podrían tomar las riendas del problema y, junto a las instituciones que correspondan, dar una solución inmediata a un problema humanitario como el que se está viviendo en el aeropuerto de Barajas.

Me sorprende que no sientan vergüenza todos los que tienen responsabilidad en este asunto. Pero no la deben de sentir cuando siguen sin resolver el problema dedicándose a señalarse los unos a los otros.