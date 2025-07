Luis del Val.- Los aranceles están servidos

MADRID 29 Jul. (OTR/PRESS) -

Las fanfarronadas han surtido efecto, y la Unión Europea se ha puesto la cofia de doncella, y se ha mostrado dispuesta a servir un aumento del 15% a todos los empresarios europeos. que exporten a EE.UU.(50% si se trata de productos relacionados con el hierro y el aluminio).

El acuerdo es tan injusto y humillante como necesario, porque tenemos una guerra en Europa -la de Ucrania- a pesar de que las tontas contemporáneas sigan diciendo lo que les gusta a ellas es la paz y la mantequilla, en lugar de las guerras y los tanques, como si los demás estuviéramos soñando con que nos llamaran a filas, con lo bien que se está disfrutando del permiso paterno y de las vacaciones.

Pero dejemos a las tontas contemporáneas que, como las moscas, no tienen remedio, y centrémonos en que, además, le tendremos que comprar al fanfarrón listo decenas de millones de euros en armamento, eso sí, sin aranceles: pagamos los europeos. Por si fuera poco, el próximo invierno -el calendario no se para- seguiremos dependiendo del gas ruso para entrar en calor, a pesar de que nos lo venda el enemigo, porque las centrales nucleares, que la UE está dispuesta a alargar y promover, no son toda la solución.

En España, por si fuera poco, las tontas contemporáneas y sus colegas tontos, quieren cerrar las centrales nucleares que existen, a pesar de que la UE las ha declarado como energía limpia, y confiar en la energía eólica y solar, que ya nos ha obsequiado con el Gran Apagón. Bueno, menos en la singular Cataluña, porque allí las centrales nucleares no tienen ningún residuo, gracias a que los menores migrantes no entran allí, y son repartidos por el resto de España, que no es singular, sino inmensamente gilipollas por dejarse.

En resumen: nos vamos a rearmar hasta los dientes, por mucho que diga lo contrario Pedro I, El Mentiroso (el fanfarrón tonto) mientras al fanfarrón listo, Trump, lo tenemos contento con el dineral que le vamos a pagar, esperando que si lo de Ucrania va a peor, nos eche una mano. Está claro que se trata de un acuerdo injusto y necesario, porque a base de hacer caso a las tontas de la paz gratis, estamos inermes ante una guerra actual, que nos va a costar mucho dinero por no estar preparados. Es lo que tiene obedecer a la estuìdez. ¡Ah! Y centrales nucleares, sólo en Cataluña. Eso es justicia para los gilipollas. O sea, casi todos nosotros.