Luis del Val.- Eutanasia para pensionistas

Publicado 18/10/2019 8:02:03 CET

MADRID, 18 Oct. (OTR/PRESS) -

La ministra de trabajo en funciones -en funciones electorales de tarde y noche- Magdalena Valerio, le ha pegado otro mordisco al fondo de pensiones para que los pensionistas cobren la paga de Navidad. La llamada hucha de las pensiones se creó para prever bajadas de cotizaciones, que podrían disminuir la recaudación, y que no serían suficientes para abonar las pensiones. Pero, desde hace algún tiempo, se le mete mano a la hucha, con esa inconsciencia de los drogadictos, los ludópatas y los alcohólicos. El pacto de Toledo fue una iniciativa para que los partidos políticos no cometieran la grosera marranada de meter las pensiones en las campañas electorales, como antes hicieron con la sangre caliente de las víctimas del terrorismo, pero como esperar un mínimo de finura en los políticos es tan complicado aguardar a que un gato use la paleta de pescado para comerse una sardina, la hucha garantiza miseria para el día de mañana, que, por cierto, es sábado, y la imposibilidad de poder abonar las pensiones.

Todo esto en medio de la meritoria excursión de unos compañeros de viaje, que han llegado hasta Madrid, y a los que sus astutos manipuladores políticos no les han explicado que donde no hay mata, no hay patata, y donde no hay ingresos, no hay dinero para las pensiones. Con tal de conseguir votos son capaces de romper el cerdito y llevarnos a la pendiente griega, donde la falta de dinero llegó a dejar las pensiones en algo menos de 200 euros mensuales.

Déjense de hipocresías. O renuncian a las mentiras electorales y reabren el pacto de Toledo, o sean sinceros y anuncien, con responsabilidad, que para que el sistema resista hay que adormecer a los mayores de 80 años en 2020. Nada de fusilamientos, que eso es muy burdo: tranquilizadores asesinatos con aguja hipodérmica, a los que denominaremos eutanasia. ¿No han oído a algún partido hablar de la eutanasia, y de la necesidad de un debate? No es casualidad: se trata de esto.