Luis del Val.- La malversación ya es legal... si eres nacionalista

MADRID 22 Sep. (OTR/PRESS) -

El Cobarde Prófugo Malversador podrá regresar a España. No tiene que responder de su responsabilidad penal por el intento de Golpe de Estado, porque fue amnistiado, pero los jueces consideraron que no amnistiaban el delito de malversación. El delito de malversación está íntimamente ligado con la corrupción, y sólo pueden cometerlo cargos públicos, funcionarios o autoridades, y contra lo que suponen algunos sectores, no consiste sólo en "meter mano en la caja" para engrosar por caminos directos o tortuosos el patrimonio, sino que es muy amplio, y se malversa, también, cuando se adjudican contratos públicos injustamente, porque el ánimo de lucro puede ser propio o de terceros, y no necesariamente patrimonial.

Por ejemplo, se puede usar el dinero público para financiar un golpe de Estado, o para favorecer a un partido político. Los malversadores separatistas catalanes han usado grandes cantidades de dinero de los contribuyentes, y los han malversado para fomentar, preparar y llevar a cabo el intento de golpe de Estado. Y es que los sacrificados separatistas catalanes están dispuestos a todo, siempre y cuando no tengan que poner ni un euro de su bolsillo y lo paguemos, a escote, los autoritarios contribuyentes españoles, que vivimos en una autonomía que recibe recibe menos dinero que la suya, y no está endeudada con decenas de miles de millones de euros como la de ellos. El valiente separatista catalán vive de su nómina -seguramente en un puesto en el que sido colocado gracias a su fervor a la nómina, perdón, quiero decir al separatismo- y está dispuesto a todo para que triunfe el separatismo que convertirá su puesto de trabajo, no sólo en estable, sino con grandes posibilidades de ascenso.

Cuando en el embrollo de la adjudicación del túnel de Navarra, se adjudica injustamente, a través de una prevaricación, los protagonistas malversan el dinero público, pero si se declaran que lo hacen por la libertad de Navarra, nadie les acusará de nada. Creo que es el momento de explotar unos buenos cursos de "Separatismo malversador" para avanzar en este camino de progresismo, cuyo adalid es Pedro I, El Mentiroso. El que, dentro de poco, recibirá al Cobarde Prófugo Malversador, libre de culpas. Por su eficiente separatismo que lo inmuniza.