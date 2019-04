Luis del Val.- A pensionazo limpio

Publicado 02/04/2019 8:03:17 CET

MADRID, 2 Abr. (OTR/PRESS) -

Todavía recuerdo aquellos tiempos, no tan lejanos, cuando el PP y el PSOE se echaban en cara mutuamente el cadáver de un policía, de un funcionario civil o de un militar, mientras la sangre de la víctima estaba todavía fresca. Aquella trifulca era tan grosera, tan pútrida y tan vergonzosa, que alguien se debió dar cuenta de que estaban cayendo en la autodenigración y establecieron un pacto. Luego, con más o menos disimulo, llegó el concurso nacional sobre "¿Quién Quiere Más a las Víctimas?", y aquello parecía una carrera de sacos, un espectáculo patético, donde los profesionales de los votos daban saltos a ver quién era el primero en acercarse a la viuda o al huérfano.

Pasan los años, pero ni el cinismo, ni la demagogia descienden de sus cotas en los partidos políticos. Ahora, han metido en el tablero las pensiones, unas pensiones que peligran, a poco que crezca el desempleo, porque son insostenibles. ¿Un gobierno español podría pagar a cada pensionista 5.000 euros mensuales? Sí, claro. Durante un año y medio. A partir de ahí, ni cinco mil, ni cien euros al mes, porque no habría dinero. Lo saben, pero mienten con esa cara de trileros que se les pone a todos en periodo electoral, con esa insolencia de la que sólo son capaces los embusteros cum laude.

Como no se retrase la edad de jubilación, y como no crezca la economía y se rebaje el insostenible gasto en Sanidad y Farmacia con un copago, esto se va a la mierda. Lo afirmo yo, porque no necesito su voto, y puedo manifestar la verdad. Pero si hay españoles que van a votar creyendo que unos las quieren subir y otros las quieren bajar, pues que lo hagan por esos motivos, porque vivimos en un país libre y los gilipollas tienen tanto derecho al voto, como lo tienen a ser candidatos los que discuten a pensionazo limpio, creyendo que todos los españoles somos gilipollas.