Mabel Redondo.- Entre bambalinas.- Dulces Navidades para unos y amargas... para otras

Actualizado 26/12/2009 13:00:34 CET

MADRID, 26 Dic. (OTR/PRESS) -

Las navidades tienen un color especial, y es que estas fechas no pueden pasar desapercibidas ni para quien se lo proponga. Se supone que en estos días aflora la bondad de la humanidad y los lazos familiares se estrechan más que nunca ¿o no?, pues va a ser que no, al menos en el caso de Tita Cervera y su hijo Borja que a día de hoy siguen a la gresca. La Baronesa es lista, ella se adelanta a los acontecimientos, es ocurrente, yo diría que hasta divertida y es ahora cuando su verdadero "yo" queda al descubierto. El constante y encarnizado enfrentamiento que mantiene con su hijo nos ha dado la oportunidad de conocerla mejor. Tita no conoce límites, se puso el mundo por montera al pedirle a su hijo Borja las pruebas de paternidad del pequeño Sacha, criticó sin limites el "look macarra" de su hijo y la sospechosa e interesada influencia que Blanca ejerce sobre él, luego vinieron los problemas con la herencia y con los dichosos cuadros que el Barón le regaló al joven y que este aún no los tiene porque su madre no está dispuesta a ceder, el culebrón se puso aún más interesante cuando la Baronesa denunció a su hijo por la sustracción de unos documentos en una fría madrugada de febrero, a hurtadillas y con la nuera dirigiendo la operación, esto último nos quedó muy claro porque España pudo ver las imágenes gracias a las grabaciones de las cámaras de vigilancia, luego dijo que Borja está abducido y que pertenece a una secta que le pide mucho dinero, aquí jugaba con la metáfora, pero llegado a este punto, Tita no nos podía decepcionar, lo último que se comenta es que ella contrató a Blanca Cuesta para que ejerciese como "espía" de su propio hijo, su función estaba muy definida; "alejar a las aprovechadas que se acercasen a Borja solo por interés" . Pero mira por donde que como se dice vulgarmente "el tiro le salió por la culata" y la que parecía una "mosquita muerta" ahora le planta cara apoyada y respaldada por Borja.

Una vez más queda claro que en estos casos ni la Nochebuena, ni los villancicos van a acercar posturas entre madre e hijo. Sobra decir que el Papa Noel de la Baronesa no pasó por casa de Borja y Blanca. Anda que no se habrá arrepentido Tita de haberle pagado a su nuera el aumento de pecho, ahora la Cuesta lo saca y con fuerza.

Y la que últimamente tiene una fuerza especial es Mónica Hoyos, hace unos días hablé con ella y me contó que está ilusionada con un nuevo amor, que salen desde hace un mes más o menos y que se están conociendo, que no se esconden de nadie y que si les pillan pues les han pillado y punto. Como dato me contó que es deportista y que esta vez apostará por la relación, ya que desde que terminase su relación con Carlos Lozano, la presentadora no ha vuelto a tener una romance duradero. Al día siguiente de nuestra conversación Mónica presentaba un partido de Baloncesto benéfico para Discapacitados, allí fue donde coincidió con Cayetano Martínez de Irujo, hemos visto las imágenes que reflejan su encuentro y es evidente que delatan el feeling y la confianza que existe entre ellos. El jinete no paraba de hablar y gesticular con las manos mientras Mónica le escuchaba atentamente y su mirada de complicidad lo decía todo. Tiempo al tiempo. Yo no puedo dejar de aprovechar el mío para desearles; ¡Feliz Navidad!

MABEL REDONDO