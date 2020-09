Pedro Calvo Hernando.- ¿La forma de Estado?: La democracia

MADRID, 16 Sep. (OTR/PRESS) -

Europa Press explicaba que Podemos lleva a votación del Congreso su iniciativa para exigir al CIS que pregunte por la Monarquía. Tan sencillas palabras encierran un mundo de que la democracia española puede trastocar la estructura del Estado, poniendo en solfa que la Monarquía siga siendo la forma de Estado o que una reforma de la Constitución haga posible la instauración de la República en España muchos años después de la proclamación de la Carta Magna.

El planteamiento de la cuestión no supone trastocar la democracia o alterarla sustancialmente, como en otros países y en diversas ocasiones se han hecho realidad tales cambios. En cualquier caso, bueno es que todos sepamos que este país no ha perdido nunca la posibilidad de conservar la democracia, pero con República.

Pienso que a lo mejor estoy exagerando en el lenguaje, pero lo importante es que todos sepamos que el cambio de forma no supone cambio de fondo, es decir, que en la eventualidad de un cambio hacia la República el Estado democrático no se alteraría sustancialmente. Lo importante es respetar todas las libertades y ser conscientes de que las democracias viven lo mismo en una monarquía que en una república, como lo vemos de toda la vida, especialmente en el continente europeo. Las cosas quedan más claras si tenemos en cuenta que hay no pocas monarquías que son dictatoriales y que muchas repúblicas son cristalinamente democráticas.

Reconozco que estos razonamientos ahora son posibles sin que pase nada tremendo, pero que años atrás a lo mejor no lo eran. También es conveniente recordar que vivimos con el fantasma del comportamiento en el pasado del Rey emérito Juan Carlos I .Quiero dejar claro que ese pensamiento inevitablemente se vincula con el de que el actual monarca es ahora considerado como la antítesis de su padre. Es decir, que todo el mundo puede mezclarlo todo, afirmar que uno se lo merece todo y el otro no se merece nada. Pero también todo el mundo puede y debe aguzar la perspectiva y no confundir las cosas. Lo más claro es que lo presuntamente hecho por el padre no tiene por qué cargarse también en la cuenta del hijo.

En cualquier caso, lo que pide Podemos puede ser lo más razonable: que el CIS o Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo del Estado, organice una consulta que dibuje las preferencias de los españoles entre Monarquía y República, a dilucidar luego, por ejemplo, mediante un referémdum. De este asunto ya se habla y más que se va a seguir hablando. Lo imprescindible es que si se llega a celebrar la consulta se haga con toda seriedad y con gran sentido común, de manera que sirva a los intereses de la nación y no se convierta en un juego de enfrentamientos políticos.

Habrá al menos que esperar a que se resuelva el problema de la pandemia, pues queda bien claro que no se pueden mezclar cantidades heterogéneas. Lo mismo que habrán de esperar para acometer otras grandes cuestiones pendientes. En todos los casos habrá que esperar y en algunos habrá que renunciar o aplazar. No vamos a ser tan locos de tirar sin más por la calle de enmedio, En esa tesitura, los españoles tenemos que demostrar inteligencia política y clara voluntad de defender siempre los intereses patrios. Ahí los partidos políticos han de dar el do de pecho y si no están dispuestos, pues habrá que abandonar los temas o aplazarlos hasta que todo se serene.