Pedro Calvo Hernando.- ¿Grandeza, generosidad, unidad...?

MADRID, 15 Abr. (OTR/PRESS) -

Además de grandeza y generosidad, falta unidad, dato políticamente todavía más importante, todo cual dice poco de la disposición de los partidos para afrontar la gran crisis que el país atraviesa, de los partidos de la derecha especialmente y sobre todo de VOX. Lo más grave es que no ofrecen ninguna alternativa seria a la política del Gobierno que critican o que incluso intentan hundir. Yo confieso a los lectores que no lo comprendo, sobre todo si esa propuesta del Gobierno, que no es de momento maravillosa, pero que aguanta un análisis riguroso. En todo caso el Gobierno mejora algo en las encuestas y la oposición empeora algo. Alguna razón habrá.

Lo de la grandeza y generosidad sería algo obligatorio desde la situación creada por la crisis sanitaria, económica, social y desde luego política. ¿Hasta cuándo espera esta derecha para comprenderlo y aceptarlo, lo digo desde la convicción de que tampoco la izquierda y el Gobierno se lucen con maravillosas castañuelas, aunque no dudo en aprobar su gestión. Aunque sea con un 5,5, que en algunos aspectos subiría al notable. En el polémico tema de los nuevos Pactos de La Moncloa que intenta mi tocayo Pedro Sánchez, creo que lo bueno y razonable que esperamos los españoles mayoritariamente es que se discutan y se aprueben enseguida, porque aunque no fuese mucho no fuese mucho, de algo servirán.

Digo "algo" sin matizar cuánto, porque eso es imposible de calcular y además las cantidades en eso no son el tema fundamental, que lo es la necesidad de un comportamiento unitario de la clase política y la ciudadanía en algo que hace cuarenta años y pico se demostró como maravilloso y de una gran utilidad. Cuando escribo, parece que sólo VOX será el ausente entre los partidos más importantes. Venga, Abascal, que no te juegas nada trascendente y que aunque estés en los pactos no vamos a decir que te has pasado al enemigo. Grandeza, generosidad, unidad cuando es imprescindible. Lo que entiende Casado lo deberías entender tú. Hablamos de algo que está por encima de las pequeñeces.

Aspectos discutibles de la actualidad, por supuesto que los hay, y algunos importantes. Como es la reanudación de las actividades llamadas no esenciales. Ahí, campo libre a la opinión y la crítica, aunque siempre con cabeza y sin esconder posibles intereses políticos o de partido, que no estamos para eso en cuestiones de la trascendencia que tienen las que ahora nos atormentan. ¿He utilizado en esta columna la palabra "grandeza"? Pues eso... Por cierto, una observación: Si la grandeza, la generosidad y la unidad no las practicamos ahora, ¿para cuándo las dejamos? ¿Para cuando España haya desaparecido debido a la barbarie posible de nuestra conducta fuera de la ética y de la razón?

Para terminar. No sé quién dijo el otro día que el PP y VOX concentran sus ataques en Pablo Iglesias para forzar su salida del Gobierno. Yo no me creo eso, porque sería aceptar que hay demasiada maldad en los atacantes. Y estando las cosas como están, siendo tan útil el trabajo de Iglesias frente a la crisis, sería de locos romper ahora el Gobierno. Cualquier actuación parecida a esa sería absolutamente reprobable, Ya habrá tiempo después de la crisis de ajustar las cuentas que sean ajustables, pero para todos, claro. Por ahora, lo urgente y aconsejable es acelerar el final de la trágica crisis que atravesanos y concentrar en ello todos nuestros esfuerzos. Otra cosa es insensata.