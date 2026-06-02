Rafael Torres.- El empujón

MADRID 2 Jun. (OTR/PRESS) -

Un empujón que podría haberla dejado en el sitio. La brutal agresión por la espalda de un policía a una profesora que se manifestaba pacíficamente con sus compañeros contra el deterioro de la educación pública en la comunidad valenciana, se saldó con fractura del tabique nasal y varios puntos de sutura tras ser violentamente estampada por el agente contra el suelo, pero se ha saldado también con la evidencia de que un tipo como el agresor de la maestra no puede pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía, cuya función es la de mantener el orden y velar por los derechos y la seguridad de las personas, y no la que ese mal policía y peor ciudadano ejecutó con tanta falta de profesionalidad como vileza.

El suceso, que bien podría simbolizar el atropello de la civilidad por la fuerza bruta en un momento en que ésta se ha apoderado del mundo, ha merecido, junto al más airado repudio general, duras palabras de la delegada del Gobierno en Valencia, que ha prometido investigarlo, pero, a tenor de las imágenes que lo recogen en su integridad y que están siendo emitidas en todas partes, no hay que investigar mucho, es decir, nada, pues ahí vemos a ese sujeto violento y desnortado, disfrazado, que no vestido, con un uniforme que no merece, arremeter con furia y por la espalda a la docente, y cómo ésta se estrella de boca contra el firme llevándose, conmocionada, las manos a la cara herida.

No hace falta investigar nada pues las imágenes identifican nítidamente al agresor, pero si falta su baja en el Cuerpo, el reproche judicial correspondiente y la asunción de la responsabilidad última de la propia delegada del Gobierno y del ministro del Interior, ese Grande Marlaska que no parece conceder mucha importancia a la formación de todos sus agentes en el recto cumplimiento de su deber.

La profesora se irá recuperando de sus lesiones, pero tardará más en hacerlo del traumático episodio vivido, cuando ese individuo la atacó por la espalda. Un empujón que podría haberla dejado en el sitio.